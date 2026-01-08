如果美軍入侵格陵蘭 北約就會滅亡! 不爽川普囂張言論 丹麥首相重磅發聲

丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852

[Newtalk新聞] 在美國入侵委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛後，美國總統川普又再提到美國「絕對需要」格陵蘭。對此，丹麥首相弗雷澤里克森憤怒表示 : 若美軍入侵格陵蘭「所有的事情都會終結，包括從二戰後建立的北約和其安全系統」。

自北約成立以來，美國一直是北約的最大金主與防衛力量，北約的整體防衛系統也是美國建立的，美國最近揚言要從北約撤軍，要求成員國的軍事預算要增加到各國 GDP 的 5% 以上。

當地時間 6 日，白宮新聞秘書萊維特公然表示，川普及其團隊正在討論「一系列選項」以便得到格陵蘭島，其中包括「動用美國軍隊」。

丹麥首相弗雷澤里克森。 圖 : 翻攝自IC Photo

白宮辦公廳副主任斯蒂芬·米勒前一天接受美國《有線電視新聞網》（CNN）採訪時威脅稱，「（歐洲）沒有人會為了格陵蘭島與美國發生軍事對抗」。

美國國務卿盧比歐當地時間 7 日也跟進表態，稱「軍事選項」是美國總統的權力之一。

對於美國的武力威脅加諸自己身上，法、德、英等歐洲 7 國以及丹麥、芬蘭、冰島、挪威和瑞典等北歐 5 國 6 日分別發表聯合聲明，表示涉及丹麥和格陵蘭島事務的決定應當由丹麥、格陵蘭島自己作出。

川普政策幕僚長兼國家安全顧問史蒂芬米勒的妻子近日發布一張美國國旗塗色的格陵蘭地圖，引起各界再度熱議「美國想購買格陵蘭島」的話題。 圖：翻攝自 X

《歐洲動態》網站6日稱，川普對格陵蘭島的意圖暴露了「歐洲最深層的脆弱性：歐洲曾經最擔憂失去的盟友，如今卻成了它最害怕的對象」。

川普 2025 年上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。川普本月 4 日接受美國《大西洋月刊》電話採訪時稱，委內瑞拉可能不會是美國干涉的最後一個國家，並稱「我們絕對需要格陵蘭島」。這令許多歐洲國家擔心，美國可能對格陵蘭島採取類似的行動，出兵佔領該島。

美國總統川普。 圖 : 翻攝自環球網