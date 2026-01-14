如果美軍打「這裡」 等於一刀割斷德黑蘭財政動脈

波斯灣地圖。維基百科



美國總統川普看來已在認真考慮對伊朗動武的各種選項，隨著伊朗勇敢的示威抗議群眾在街上不斷遭到實彈射殺，血流成河，美軍若要介入，時機變得日益緊迫。有分析師指出，川普政府可以選擇一個地方攻擊佔領，一旦成功，等於對哈米尼政權發軍餉、豢養鎮壓部隊財政能力「切斷大動脈」。

這個策略也很有潛力受到美國總統川普青睞，因為這牽涉到的就是伊朗經濟財政運作的根本：石油。

在波斯灣北部，距離伊拉克第一大港巴斯拉，以及科威特直線距離各約400公里處，伊朗西部的海岸邊上有一個島嶼哈格島（Kharg）。這個島透過石油管路與伊朗本土連接，是伊朗出口原油的第一大港。

伊朗的石油出口樞紐哈格島港。路透社

之所以要透過這個島嶼出口石油，是因為波斯灣的水文特性。波斯灣是一個非常淺的海灣，最深處僅約100公尺，平均水深僅約50公尺。而在靠伊朗的這一岸，海床的坡度更是平緩，使靠近伊朗這一側的水深更淺。這對於大型油輪來說，難以建設適合的深水運輸港。

因此，在伊朗伊斯蘭革命前的巴勒維王朝時代，就把哈格島建設成為伊朗最重要的石油出口港。直到目前的神權政府掌權47年後，哈格島還是最重要的伊朗石油出口港，估計有90%的出口原油都從這裡輸出。

德黑蘭政府並不是不知道只靠一個石油出口港是多麼脆弱。在波斯灣南方，伊朗在瀕臨阿曼灣的西斯克港（Jask Port）建設石油輸出設施，但是進度受到疫情與財政影響，尚未完工。就算依照目前的計畫建設完成，西斯克港設施的出口量也只有哈格島約一半。

美國已經計畫、預演過這樣的軍事行動

美國企業研究所（AEI）的中東研究員魯賓（Michael Rubin）本週就撰文表示，美軍進攻佔領哈格島將是一個絕佳的選項。他指出，當1979年伊朗伊斯蘭革命爆發，美國駐德黑蘭使館人員被挾持成為人質時，美軍將領當時就曾提議出兵佔領哈格島，逼迫伊朗釋放人質。只是當時的美國總統卡特不願擴大事端，不予採用。

而到1988年，由於伊朗水雷擊傷美軍巡防艦薩謬爾羅伯茨號，當時的美國總統雷根發動「螳螂行動」（Operation Praying Mantis），摧毀伊朗用來當海上哨站的海上油井設施。該行動當時是美軍在二戰後最大的海戰行動，也可以說是攻佔哈格島的一種預演。

從轟炸擊殺伊朗革命衛隊（IRGC）指揮官蘇雷曼尼，到去年「午夜之槌」行動轟炸伊朗地下核設施，以及本月初才剛執行的活捉委內瑞拉總統馬杜洛，都顯示川普總統偏好快速果決、聚焦重點進行「斬首」「點穴」攻擊。把攻擊目標放在哈格島符合這樣的行動模式。更何況，川普出兵入侵委內瑞拉後，就一再表示重點在於「拿回」石油。控制伊朗的石油命脈，符合川普的思路。

如果伊朗革命衛隊暴怒反擊，決定用手上大量的彈道飛彈與無人機轟炸被美軍佔領的哈格島呢？魯賓說，這等於「自殺」，因為一旦摧毀了哈格島的設施，伊朗至少也得花好幾個月的時間，等待從中國運來重建的碼頭與輸油設備，如果美軍進行攔截，重建更是遙遙無期。更何況，伊朗革命衛隊在與美軍的全面交戰中可能「團滅」，也無力鎮壓國內群眾。

在這數個月「沒有油賣」的空檔中，魯賓認為，哈米尼就發不出薪水了，到時連伊朗革命衛隊內的死硬派，都會開始懷疑是否應該繼續為這個政權效力。

所以，魯賓的結語是：拿走伊朗的石油，哈米尼政權就命不久矣。

