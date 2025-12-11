如果能重來！馬斯克吐心聲：不會加入DOGE
[NOWnews今日新聞] 美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日接受訪問時，談到自己在川普政府短暫領導政府效率部（DOGE）的工作，坦言如果能夠重來的話，不會再加入DOGE，寧願專注在自己的企業上，更自嘲「若如此，那些特斯拉轎車也不會被燒掉了」。
根據《衛報》報導，馬斯克在DOGE前發言人米勒（Katie Miller）主持的播客節目中，暢談自己對於DOGE的看法，稱DOGE取得了「一些成果（somewhat successful）」，但被問到如果重來「還會再加入DOGE嗎？」馬斯克坦率表示不會了。
馬斯克表示，更寧願把精力投注在自己的企業上，「那樣的話，他們就不會去燒那些特斯拉轎車了」。
馬斯克在DOGE的經歷讓特斯拉的品牌形象連帶受到損害，由於馬斯克深具煽動風格的政治言論加上當時他與川普形影不離的兄弟情，讓特斯拉成為許多反川抗議人士鎖定攻擊的目標，包括轎車和門市店都曾被縱火。當時馬斯克被問到是否因為加入DOGE而必須放棄一些東西，馬斯克回答說「經營企業變得非常困難」。
DOGE曾是川普政府最受矚目的政策，聲稱要對政府支出進行大刀闊斧改革，但是如今已經遭到終止，就如同馬斯克本人與川普的關係破裂一般。DOGE究竟達成多少削減政府開支的成果如今也成為難以考證之謎，馬斯克宣稱削減了數百億美元的開支，但是由於DOGE沒有全面公開帳目，外界並無法核實政府效率部的說法是否為真。
