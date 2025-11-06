「如果連總統都難倖免」墨西哥總統街頭遇襲提告 推動性騷擾入罪
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）近日在首都街頭與民眾互動時，突遭人從後方強行搭肩擁抱，甚至伸手觸碰胸口並試圖親吻，她的笑容明顯僵住，試圖將對方的手撥開，隨扈幾秒後才介入將男子支開。薛恩鮑姆事件後親自向檢方提出告訴，強調「任何男人都沒有侵犯女性個人空間的權利」，並要求依法律程序追究責任，另外她也抨擊報社刊登她遭猥褻的照片，對她造成二次傷害。
薛恩鮑姆2024年上任，是墨西哥史上首位女性總統。這起事件發生於當地時間週二（4日），總統從國家宮步行前往教育部的途中，光天化日、民眾簇擁。薛恩鮑姆於隔天召開記者，強調事件不只是個人經驗，而是女性集體處境的縮影，「如果連總統都會遇到這樣的事，那全國年輕女性又該如何自處？」
薛恩鮑姆指出，初步了解，涉案男子里維拉（Uriel Rivera）事發時疑似喝醉，當晚9時已被逮捕。事件也引發外界對總統常深入人群的作法，以及隨扈維安規模的質疑，不過薛恩鮑姆明確表示，不會因這次事件改變行事風格：「我不打算與人民保持距離。我們必須貼近群眾、理解他們的生活，這是我們政府的信念。」
薛恩鮑姆同時譴責當地媒體《改革報》（Reforma）刊出她遭襲瞬間的照片，痛批此舉是「二度傷害」，違反新聞倫理與《數位暴力防制法》，要求道歉。薛恩鮑姆任內創立的婦女部則於4日發表聲明，鼓勵女性勇敢發聲，亦要求媒體勿散播任何侵犯女性尊嚴的內容。
目前墨西哥全國只有約一半州份及首都地區，將性騷擾明定為刑事罪。薛恩鮑姆指示婦女部，檢視各州刑法，推動全面將性騷擾入罪。她說，這起事件不只是個人遭遇，更凸顯女性在充斥大男人主義的社會中仍面臨的日常風險，「這不應再被容忍」。
