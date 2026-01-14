如果重來我不會全花光！她繼承百萬圓夢環遊世界 返國後生活壓力倍增

68歲的中村理惠（化名）用繼承的900萬日圓完成環遊世界夢想，回國後卻面臨生活壓力。（示意圖／Pixabay）

「如果現在讓我再選一次，我應該不會把錢全部花光。」這是68歲的日本女性中村理惠（化名）在回顧自己一段看似夢幻、卻代價不小的人生決定時，所說出的肺腑之言。她繼承了父母留下的900萬日圓（約新台幣179萬元）現金後，認為孩子早已獨立，工作也畫下句點，她決定把握體力尚可的此刻出發環遊世界。然而，五個月的旅程結束後，那筆遺產幾乎所剩無幾。回到日本本打算靠年金過活，卻接連遇上突發開銷，如今她不得不嚴格控管日常支出，對過往決定感到遺憾。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，當中村理惠在60歲左右接連送別雙親時，她繼承了這筆遺產。當時孩子已獨立、工作告一段落，身體狀況尚可，她便萌生一個念頭：「如果現在不去看看這個世界，以後可能就沒機會了。」

於是，她將這筆錢幾乎全數投入夢想中的世界旅行。橫跨歐洲、非洲、南美與亞洲，歷時約五個月，總支出逼近900萬日圓，包含機票、住宿、當地行程與保險等費用。這趟旅程帶給她極大的自由與滿足，「能親眼看到曾經只能在照片中見到的風景，對我來說已經是無價的回憶。」

然而夢醒之後，現實也隨之而來。回國後的她，僅剩約300萬日圓存款，以及每月約14萬日圓（約新台幣2.7萬元）的年金收入。起初她對生活仍有信心：「只要不奢侈，靠年金過下去應該沒問題。」

但隨著時間推移，她的健康狀況開始下滑，看診次數增加，房租續約、家電損壞等突發開銷接踵而來，讓原本勉強平衡的生活出現裂縫。如今的她，已不得不節衣縮食、減少外出，連伙食費與水電都需精打細算。

理惠表示，她並不後悔曾經完成這場夢想之旅，但也坦言：「如今手頭沒餘裕，是無法否認的現實。」對於是否需要準備未來可能的照護或入住設施費用，她也直言目前「沒有餘力思考」。

她接著表示：「旅途帶來的回憶仍是我的精神支柱，但當年若能為幾年後的自己多想一點，也許就不會把所有資金一次花完。」專家也透過此案例提醒民眾，退休金與繼承資金的使用，並非全花與全存的二擇一。合理的分配方式是，部分資金可用於實現人生夢想，另一部分則應作為緊急支出與未來風險的緩衝空間。人生值得被實現的夢想固然重要，但留下一些選擇的餘地與經濟的安全感，也同樣是讓老年生活過得安心、穩定的重要關鍵。

專家建議退休資金宜分配使用，保留部分作為未來生活緩衝較為穩妥。（圖／翻攝自X，@ffggds396780）

