「如果開車撞死張文會怎樣？」 律師點破關鍵1句：沒有人是上帝

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

本月19日發生的北捷隨機殺人事件引發社會震驚。27歲男子張文在台北捷運與中山商圈一帶隨機攻擊民眾，最終墜樓身亡，事件造成4死11傷。事後網路掀起一項高度爭議的討論：「如果當時誠品南西店有一輛車子直接撞死張文，會有什麼法律後果呢？」，律師顏紘頤指出，從事後結果回看，該行為原則上不致構成防衛過當或誤想防衛，但真正的難題在於，事發當下資訊有限，民眾若誤判情勢，仍可能面臨法律風險。

19日發生的北捷隨機殺人事件引發社會震驚。2（圖／網友＠asd891031授權提供）

律師顏紘頤在臉書發文指出，若從事後結果來看，兇嫌張文確實已造成多人死亡，屬於真實且嚴重的不法侵害，若當時有人出手將其撞死，原則上不致構成「防衛過當」或「誤想防衛」。但他也強調，這樣的判斷，只有在事後才能成立。

顏紘頤指出，現實狀況是，事發當下沒有人是上帝。當時民眾看到的，只是一名站在路中央丟煙霧彈、手持刀械的人，尚未衝向車輛或明確朝人群攻擊，旁人根本無法確定其下一步是否會殺人。若在資訊不足的情況下貿然撞人，事後卻被認定為防衛過當，甚至被視為誤判情勢，反而可能面臨刑責，「明明是想做好事卻讓自己身陷囹圄變成壞事，這叫大家怎麼敢下定決心撞下去呢？」

他進一步指出，社會長期將正當防衛視為「阻卻違法事由」，卻忽略人民是否應有更清楚的「自主防制暴力侵害的基本權利」。從自我保護的角度思考，現行法律讓民眾只能對「現時不法侵害」發生時才允許反擊，「若判斷基準改成不得以超出防衛自己的程度反擊來犯暴力，是否會比較好一點？」

顏紘頤直言，真正值得討論的問題是，法律是否能給予被害人更充裕的合法空間與彈性手段，在保護自己與他人安全時，不必時時擔心動輒得咎、事後被追究責任。他認為，唯有讓民眾在關鍵時刻敢於自保、而不因恐懼法律風險而卻步，才能建立一套真正讓人信賴的法律制度。

