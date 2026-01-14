如果陳亭妃輸掉初選？郭正亮預言可能後果

民進黨近日進行嘉義縣、台南市與高雄市縣市長初選，其中高雄、嘉義的結果在昨（13）日和今天出爐，分別由立委賴瑞隆和蔡易餘勝出，台南市結果則將在明天出爐。對此，前立委郭正亮分析，陳亭妃的實力比賴瑞隆更強，支持者比較鐵，且支持度一路領先同黨立委林俊憲兩位數，如果在初選輸了，陳的一些支持者可能會不投票。

民進黨台南市長初選民調壓軸登場，陳亭妃、林俊憲「妃憲之爭」結果將在明天揭曉，外界高度關注結果不論誰出線，黨內能否弭平裂痕，成功整合；陳亭妃今天被問到明天初選民調出爐，不管結果如何會如何因應？她回應，「我對自己很有信心，非常有信心」。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃進入政壇很久，給人擔任立委很久的感覺，她的實力比賴瑞隆更強，支持者比較鐵，且支持度一路領先林俊憲兩位數，如果陳在初選輸了，她的一些支持者可能會不投票。

節目主持人馬千惠詢問，如果陳亭妃的支持者不投票，國民黨台南市長參選人謝龍介有辦法拉過來嗎？郭正亮則回應，謝的能量比國民黨高雄市長參選人柯志恩大得多，且謝與陳在議會鬥爭也合作過，彼此是認識的，謝也知道誰有票。此外，民進黨先前曾一次開除多位支持陳亭妃的台南市議員的黨籍，而這些議員依然連任。

