如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？
國民黨主席選舉期間，幾乎所有候選人都表態「尊盧」，但鄭麗文當選後不久，黨內就有人認為鄭麗文自己有意問鼎2028年總統。被問到為何沒承諾不選2028年總統時，鄭麗文卻表示，國民黨是一個尊重制度的政黨，未來有能力、有能量問鼎2028年總統政治明星「可能不只一位」，甚至還點到立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安的名字。
由於擔心鄭麗文的路線和領導能力，加上盧秀燕的人氣明顯下滑，國民黨內也確實有人開始認真思考韓國瑜參選2028年總統的可能性。甚至連韓國瑜在國慶大會致詞指台灣有「三座隱形堰塞湖」，對國家定位和國政憂慮的談話，也被認為是有意和賴清德別苗頭，為未來選總統「試水溫」。
韓國瑜在2018年當選高雄市長後，隔年5月就表態願意參加國民黨總統初選，並於7月中擊敗郭台銘和朱立倫，帶職參選總統。韓國瑜此舉被認為是「落跑」，在2020年初總統大選落敗後，於2020年6月6日以高達93.9萬票被罷免。之後韓國瑜沉潛3年，才在2023年被朱立倫提名為不分區第一名，並於去年當選立法院長。
韓國瑜當選立法院長後，並無什麼出格之處，表現堪稱中規中矩，但由於帶職參選總統的紀錄，不少人都認定韓國瑜本質「貪心不足」，在坐穩立院龍頭之位後，必然不會放棄更上一層樓的機會。也因此無論藍營或綠營，即便出發點截然不同，都有人認為韓國瑜可能角逐總統，甚至鄭麗文都點到他的名字。
大位不以智取。2020年被罷免是韓國瑜政治生涯的重大挫敗和污點，韓國瑜是否從中得到教訓，外界不得而知。但若從政治實務的角度來推算，即便韓國瑜再有野心，也幾乎不可能成為國民黨2028年的總統候選人。
立法院長的角色和直轄市長截然不同，根據《立法院組織法》第3條的規定，「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務」，所以立法院長要選總統，就沒有「帶職參選」的選項。
國民黨2019年是因為黨內勢力各懷鬼胎，總統提名枝節橫生，才拖到7月提名；2023年國民黨總統提名同樣出現郭台銘「外卡」，以及藍白能否整合的問題，一路吵到2023年11月23日君悅飯店正式破局，但當年宣布徵召侯友宜是在5月17日，民進黨提名賴清德則是在4月12日。
如果國民黨2027年不出亂子，理論上3、4月間就該完成總統提名，若韓國瑜有意參選則至少要提前1、2個月就要表態。也就是說，韓國瑜若要選2028，在2027年1月就要請辭立法院長。
姑且不論已經有過一次落跑記錄的韓國瑜，二次落跑能獲得多少藍軍的支持。2026年12月25日新任縣市長就職，若江啟臣順利贏得台中市長，立法院副院長就必須要補選。前後一個月（甚至可能是同時），立法院正副院長同時請辭換人，對一年後的總統、立委選舉會有怎樣的影響？何況若韓國瑜、江啟臣同時離職，立法院長最可能出線的就是現任總召傅崐萁，必將成為民進黨攻擊的重點。
而若江啟臣不幸敗北，國民黨連現在立委席次6：2的台中市都輸掉了，2028年重返執政的可行性大減，韓國瑜還有必要冒著大不諱，去搶總統候選人嗎？
2018年韓國瑜引發的「韓流」帶領國民黨在「九合一」選舉中大勝，不僅各縣市長都欠他人情，在黨內的聲勢也無人可比。但如今，無論是蔣萬安、張善政或未來可能參選新北的李四川，在黨內都有一定的實力，2026年又挾著剛連任或勝選的餘威，還會看著韓國瑜為所欲為嗎？
再者，2020年選前，國民黨僅有35席立委，被完全執政的民進黨壓著打，每個人都自身難保，對總統提名也沒有太多置喙的空間。但如今國民黨已是國會最大黨、有52＋2（無黨籍）席立委，每天跟韓國瑜抬頭不見低頭見，還會任由韓國瑜攪亂自己的選情嗎？更遑論還有「藍白合」的因素，只要民眾黨有意見，韓國瑜幾乎不可能被提名。
韓國瑜選總統基本上是個假議題，更沒有「無痛換軌」的選項，把這個議題掛在嘴邊的，如果不是腦袋特別不清楚，就是別有用心。
【作者 單厚之／媒體工作者】
