「如果，還有選擇」特展登場 為更生少年點亮希望

「如果，還有選擇」特展透過影像、互動與真實故事，讓民眾走進更生少年們的世界

江元凱秘書長表示，透過特展，讓民眾了解協會如何陪伴更生少年邁出人生的第一步

愛心大使夏于喬期望社會大眾多給更生少年選擇和機會，讓他們走出不一樣的路

勞動力發展署黃齡玉署長體驗木工椅凳的製作，用行動為少年們加油打氣

根據內政部警政署2025年1月至8月統計，全臺青少年嫌疑犯有超過8成陷入高風險處境

更生少年關懷協會長期投入高風險青少年的陪伴與培力，讓他們在關鍵時刻找到方向

更生少年關懷協會「如果，還有選擇」2025年度特展，即日起到11月9日在華山文化創意園區中7B館展出，透過影像、互動與真實故事，邀請社會大眾一同走進少年們的世界，看見他們在有限中仍努力尋找「選擇」的勇氣。

更生少年關懷協會表示，根據內政部警政署2025年1月至8月統計，全臺青少年嫌疑犯人數達10,790人創歷年新高，其中更有超過8成的少年在離開矯正學校3年內，再度陷入高風險處境。這些數字背後，不只是司法問題，更反映出家庭支持系統、教育資源與社會接納之間的失衡。更生少年關懷協會成立30多年來，始終守護在孩子的第一線，深信「與其等待孩子誤入歧途後接受矯正，不如在風險發生前就伸出援手」。協會長期投入高風險青少年的陪伴與培力，透過早期介入、職涯探索與心理支持，陪伴孩子在關鍵時刻找到方向。

廣告 廣告

更生少年關懷協會秘書長江元凱表示，透過這次特展，讓社會大眾了解協會如何與這群青少年建立關係，像是為了協助孩子邁出人生的第一步，協會自2016年起推行「愛心接風餐計畫」，邀請剛出少年觀護所的孩子走進中繼職場「未來咖啡」，與社工、志工老師共進一頓飯、聊生活、談未來，讓孩子重新練習為自己的人生做出選擇。特別的是，接風餐的餐點正是由中繼職場的少年親手製作，在食物的溫度與傾聽的陪伴中，讓他們感受到社會接納與信任的力量。

江元凱秘書長說明，特展以「如果，還有選擇」為主題，民眾走進展區可以先瞭解國內青少年的犯罪樣態，以及他們犯罪後所歷經的過程。同時也讓社會大眾看見更生少年關懷協會如何陪伴這群更生少年少女們，透過「逆境兒少職探培力就業計畫」的中繼職場實作與多元職能訓練，協助少年建立穩定作息與自我價值，讓他們在被理解與被看見的過程中，逐步重拾自信、走回社會正軌。

擔任活動愛心公益大使的藝人夏于喬表示，在這些孩子身上可以看到一種勇敢，那是重新選擇、重新相信自己的力量。夏于喬強調，每個人「永遠都有選擇」，透過這次特展，讓社會大眾瞭解更生少年關懷協會如何陪伴這群孩子找到出口，呼籲社會大眾給予更多理解與機會，多給他們一次選擇，就有機會讓他們多走一條不一樣的路。

更生少年關懷協會表示，本次特展獲得勞動部與民間單位協力支持，共同推動兒少職涯探索與就業培力的永續行動。展覽期間也有免費跨界講座、定時導覽、木工椅凳製作與瑪德蓮彩繪等體驗活動，民眾可上更生少年關懷協會官網報名。