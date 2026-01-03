「如果2028是韓國瑜當總統」？黃暐瀚曝挺軍購2原因：換個角度想就會有答案

資深媒體人黃暐瀚昨（2）日針對國防預算、軍購議題多次發文，掀起網友熱烈討論，針對「為什麼明確挺軍購」的疑問，黃暐瀚今（3）日再度解釋，台灣要想降低被攻擊的風險，「提高防衛能力」是最佳解方，不是為了哪個政治人物，而是為了台灣人民。黃暐瀚也舉例，假設2028大選換成藍營執政，需不需要為了保護民主而強化國防？「用這個角度想，就會得到自己的答案了」。

黃暐瀚透過臉書表示，即便已經多次解釋「何為程序委員會？」與「立院修法流程」，似乎還有很多人不清楚眼下的問題點；黃暐瀚說明，現在現在政院送出的是法律案的「軍購特別條例」，而非預算案的「軍購預算」。黃暐瀚補充，就像「治水特別條例」、「振興經濟特別條例」甚至是國民黨立委傅崑萁前（2024）年提出的「花東特別條例」，都是想要爭取建設、編列預算之前必須先有的「母法」。

「『特別條例』並不是『預算案』」，針對藍白支持者掛在嘴邊的想看到軍購細項、數量與價格，黃暐瀚強調，都要等母法通過，才會有「預算案」送到立法院，屆時再由國會檢視。

針對網友提問，為什麼這次明確力挺軍購？黃暐瀚直言，如同自己闡述過的豪豬論，讓台灣提高防衛能力，一定可以降低被攻擊的風險，而這個防衛能力，則是與軍購「正相關」，絕非為了哪個政治人物。黃暐瀚重申，支持嚴審就是為了不讓特定政黨去貪，更不是為了讓誰連任，而是為了讓政治意見不同的台灣人民，可以繼續在這塊土地上自由投票。

「立院存在的目的，是糾錯，是監督，是避免行政單位亂編預算，中飽私囊」，黃暐瀚強調，所以現在行政院送出的「軍購特別條例」，立法院必須排案，才能認真去審、好好檢視每一條預算。

最後黃暐瀚更舉例，假設2028大選政黨輪替，由立法院長韓國瑜，或是台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等「藍營人士」當選總統，是否也需要為了確保民主制度而堅強國防，「用這個角度想，就會得到自己的答案了」。

