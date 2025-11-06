如此維安！墨西哥總統薛恩鮑姆竟遭醉漢鹹豬手 決定提告

墨西哥總統薛恩鮑姆在街頭與民眾交談時，竟遭男子非禮，薛恩鮑姆非常憤怒，決定要對男子提告。

墨西哥總統薛恩鮑姆，當地時間4日在首都「墨西哥城」的歷史城區與民眾互動時，遭一名疑似喝醉的男子從背後偷襲，這名男子竟然企圖親吻薛恩鮑姆，還伸手襲胸，隨扈竟然沒有馬上出手制止，還要靠見義勇為的路人幫忙，離譜畫面已經在網路瘋傳，外界也質疑墨西哥總統的維安出現大漏洞。事過一天之後，薛恩鮑姆決定對這名男子提告，維護身體自主權。

綜合外電報導，據網路曝光的影片顯示，當薛恩鮑姆正在街頭與市民交談時，一名男子突然從後方靠近，親吻薛恩鮑姆的脖子，而且還雙手伸向薛恩鮑姆的胸部。薛恩鮑姆則是保持冷靜，輕輕甩開對方的手，而一旁有一個正在拍影片的藍衣男子，這個時候趕忙衝上前去，把薛恩鮑姆與這個看起來喝醉的男人分隔開來。

許多人對薛恩鮑姆貴為總統，但維安如此散漫，感到相當驚訝。薛恩鮑姆已經表示要提告。她表示，如果連總統都放過這種事，那墨西哥的其他女性，該怎麼辦？