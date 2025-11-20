「如母如女」臺灣女性影展 11月21日起於紐約Metrograph上映

【記者蔡富丞/綜合報導】在文化部的支持下，駐紐約臺北文化中心與紐約獨立藝術電影院Metrograph合作，將於11月21日至12月5日推出「如母如女（Like Mother, Like Daughter）」臺灣女性影展，精選7部橫跨1980年代迄今、跨越40年臺灣影史的重要影片，呈現臺灣女性導演與女性角色在家庭、性別、情感與社會變遷中多元且深刻的影像敘事。

「如母如女」臺灣女性影展 11月21日起於紐約Metrograph上映

本次影展選映作品，包括導演李美彌的「都市女性三部曲」、楊德昌《海灘的一天》、李安《飲食男女》、黃惠偵《日常對話》，以及黃熙最新劇情長片《女兒的女兒》。片單包含劇情、紀錄片等形式，串連不同世代女性面臨的家庭角色、情感關係、職涯挑戰與自我追尋，彰顯女性主體在臺灣影史脈絡中不可忽視的位置。

廣告 廣告

「如母如女」臺灣女性影展 11月21日起於紐約Metrograph上映

駐紐約臺北文化中心自2018年開始與Metrograph電影院合作，去年與今年4月分別舉辦攝影師李屏賓、導演及演員李康生主題影展，這次再度推出臺灣女性主題影展，彰顯臺灣新電影至今女性影人的敏銳觀察與細膩視角。影展以李美彌3部代表作《未婚媽媽》（1980）、《晚間新聞》（1981）與《女子學校》（1982）為起點，呈現母職、婚姻、職涯與青春期等女性生命課題。隨著1980年代女權運動興起，臺灣電影中的女性角色也更加立體，影展特別選映楊德昌《海灘的一天》（1983）、李安《飲食男女》（1994），呈現1990年代臺灣家庭與性別角色的轉變。

推進到當代女性視角新作，黃熙《女兒的女兒》（2024）由張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒主演，透過一位母親在失去女兒後的心路歷程，凝視女性生命經驗的延續、責任與愛的形狀，Metrograph雜誌也特別專訪張艾嘉，分享其角色詮釋與從影經驗，為觀眾帶來更深層的交流。紀錄片部分則選映黃惠偵《日常對話》（2016），以個人家庭故事為出發點，直面母女關係的疏離、傷痕與理解，深刻處理性別認同、親密關係與家庭價值等議題。

Metrograph電影院位於紐約曼哈頓下東城區，為當地知名藝術電影平台，亦經營線上串流及電影發行公司，並發行半年刊電影雜誌。駐紐約臺北文化中心藉由與Metrograph合作，積極推動臺灣影人、策展人與美國影視界的交流，本次影展透過跨世代策展視角，向紐約觀眾呈現臺灣女性影像的深度與多樣創作能量，提升臺灣電影與女性創作者的國際能見度。

「如母如女」專題影展

時間：11月21日至12月5日

地點：Metrograph戲院（7 Ludlow St, New York, NY 10002）