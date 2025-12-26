如母雞守護小雞 新北表揚高風險家庭40位守護者

新莊社福中心社工徐思穎(右)獲得副市長朱惕之頒獎。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕「就像母雞守護小雞一樣，用愛與專業守護每一個需要幫助的家庭」新北市副市長朱惕之26日表揚「新北市全齡高風險家庭整合型安全網服務」有功人員，肯定第一線守護家庭的關鍵夥伴，今年共有里長、民間團體、警消、輔導教師、社工、護理人員、照管專員、訪視員、就服站輔導員及基金會人員等40人獲獎。

獲獎者新莊社會福利服務中心社工徐思穎年僅25歲，卻展現高度耐心與專業敏感度，能迅速掌握案家需求並連結適切資源，深獲服務對象肯定，她自大學起即投入社工助理工作，畢業後持續服務至今，認為「長時間的陪伴」與「細膩的傾聽」是支持案家走過困境不可或缺的一環。

徐思穎曾服務一名智能障礙個案，因無法清楚表達需求，她透過細心觀察與引導，成功媒合資源、改善生活處境，此次獲獎，她表示既開心也備受鼓舞，雖然工作中難免遇到挫折，但這次的表揚讓她重新獲得能量，更提醒自己持續走在這條有意義的路上。

汐止區長安里長楊清風是個充滿熱忱、責任心的社區守護者，將里民視為家人的他，不只關心脆弱家庭、獨居長者及中低收入戶，更會親自慰問、送上物資，確保每位需要幫助的里民都能得到照顧。里民阿嬌(化名)因丈夫病逝，需獨自照顧多名身心障礙子女，生活一度陷入困境，楊清風即時協助募款、申請福利身分與急難救助，並通報啟動安全網資源，讓家庭逐步走出低潮。

樂利國小教師沈偵守主動發掘學生家庭風險，面對特教生阿仁(化名)父親驟逝、母親獨自承擔照顧重擔的情況，沈老師即時串聯社政、衛政與長照資源，落實早期發現、即時介入與持續支持。

高風險安全網有功人員獎今年將傳統獎狀改為「母雞造型」獎座，以母雞守護小雞的意象。(記者翁聿煌攝)

新北市副市長朱惕之(中)頒發高風險安全網有功人員獎。(記者翁聿煌攝)

