如花不再扮醜 蜜袋鼯相伴感情隨緣

如花登上中天綜藝《綜藝OK啦》分享近況。（謝采恩攝）

如花（林雅惠）過去以扮醜出名，當年出道不久後便歷經合約糾紛，之後轉往廟會、秀場發展，如今44歲的她獨自在外租屋，一個月平均收入3萬到6萬元。她感嘆現在時機不好，每個月錢進來就幾乎一下就繳完了，「房租、電話費、生活費，基本上沒辦法存錢，所以我有剩下就存，萬一需要急用，就拿之前老本來用」。

跟以往比起來，如花近年少在電視前露面，大部分時間都在跑商演，妝髮全自己來，也因此有人報導她淡出演藝圈。如花對此澄清：「我一直都在演藝圈，只是外場不會有電視播放，就以為我淡出，我沒有淡出、神隱。」

如花最經典的造型就是「絲襪套頭」，她現在已經不再演出此橋段，「我已經轉型了，不想再回到那個樣子，製作單位也是很尊重我，順著我現在想要的方式走，也意外能激起不一樣的火花」。

如花驕傲地說，走演藝圈這條路，可以說是無師自通，可能是遺傳媽媽的唱歌天賦，現在訓練到只要樂隊老師一下音樂，她就可以跟得上。

如花現在依舊單身，認為感情就是隨緣，養了一隻蜜袋鼯陪伴自己，「我是一個滿容易滿足的人，現在就是好好工作、過生活，如果真的有伴其實也不錯，如果有遇到對的對象就很好」。她說，還是會有身邊的人幫她介紹，不過曾經有不太好的經驗，不想再自作多情，跟異性當朋友就好。