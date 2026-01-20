如虎添翼 花蓮三校獲贈經費提升教育環境

合影

改善學校教學環境，花蓮縣立宜昌國小、自強國中及光華國小，獲得財團法人奇鋐教育基金會經費支持，除了全面升級宜昌國小、自強國小資優班科技與實驗設備，也提供光華國小引進藝術治療、提升學生社會情緒學習。



宜昌國小資優班上課方式多元，學生經常要製作簡報、簡輯影片、寫程式等，六年級的蔡忻彤說，過去，只能前往電腦教室使用，不僅必須「等空檔」，也受限電腦老舊，很不方便。



看見學校的需求，奇鋐教育基金會特別捐資，贊助宜昌國小與自強國中資優班，改善設備。基金會執行長李怡芬表示，工欲善其事，必先利其器，既然學校有需求，基金會就希望能回應需求，讓學校教育推展更順利。花蓮縣政府教育處處長翁書敏也特別感謝基金會，她指出，科技、實驗都必須要實際操作，藉由設備的提升，讓偏鄉孩子也能「做中學」。



本次捐贈，除了兩校資優班，還有光華國小，學校將引進藝術治療，提升學生社會情緒學習，培養學生健全人格發展。