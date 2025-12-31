如電影情節！德銀行「金庫被鑿穿」洗劫上看11億

德國一間銀行被竊賊從外牆打洞闖入金庫，撬開數千個保險箱。（示意圖／pexels）





宛如電影情節誇張一幕出現在德國一間銀行，竊賊竟然從銀行外牆鑽破一個大洞，再闖入金庫，撬開數千個保險箱，把大量現金和珠寶洗劫一空，價值折合台幣上看11億元，可能是德國史上最大竊案之一。

大批客戶擠在銀行門口，誰也沒想到貴重財物放在銀行裡，竟然在平安夜那天一夕消失，最令人傻眼的是，竊賊手法有夠簡單粗暴，有如電影情節，磚瓦牆被硬生生鑿穿，破了個大洞，現場凌亂不堪。由於銀行從24日開始就關門謝客放耶誕假期，一路休到29日，恢復營業那天才驚覺金庫被洗劫一空。

銀行客戶：「最安全的地方應該是儲蓄銀行，但你自己看看，（竊賊）進去翻個底朝天，花上好幾天把所有東西都搬走是多麼容易，而現在我們卻一無所知，什麼都沒，一點信息都沒有。」

德國西部城市蓋爾森基興一家儲蓄銀行，在耶誕假期時遭竊賊闖入。

警方發言人：「現階段我們只能估計損失程度，假設有超過3000個保險箱受到影響，那麼損失金額將達數千萬美元。」

警方依照每個保險箱平均約1萬歐元的價值估算，初步估計總損失約3000萬歐元，約新台幣11億元，

銀行客戶：「沒有任何消息，他們都不肯出來，真讓人難過，這將是一個糟糕的新年。」

警方表示，根據目擊者通報，目前鎖定一輛奧迪車輛，車內有多名蒙面人。銀行客戶除了錢財損失，最不能接受的是，本該最安全的地方，卻被竊賊在耶誕假期間從從容容地將他們一輩子積蓄一一搬空，直到現在還等不到銀行一個交代。

