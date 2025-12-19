如願考上公務員！卻因「這件事」想離職 過來人勸：是爽缺

一名男子如願考上公務員，才到職第2個月就想離職。示意圖／Pixabay

一名男子今年參加公務員普考，考上了他的第一志願，在某地方二級的府外機關擔任出納，11月才到職，但他說「每天下班前都會擔心會不會突然事情多了起來就要加班」，感覺接下來就要進入「加班地獄」，所以不斷萌生出想離職的念頭，上網PO文問這是現在公務員的常態嗎？真的想離職了。不過卻有許多網友勸他繼續做下去、不要離職，還說這其實是個爽缺。

原PO在Dcard公職板發文「請問這是公務員的常態嗎？」他說目前待第2個月而已，但感覺每天事情都做不太完，因為入帳跟同仁給他的事情，都是不定時拿給他，每天下班前都會擔心會不會突然事情多了起來就要加班，現在每月前2週常常在加班邊緣，有時候也會加1、2小時，接下來月中過後要開始弄薪水等等，感覺就是加班地獄。

廣告 廣告

原PO表示，這個單位唯一懂出納業務的只有輔導員，輔導員雖然願意教自己，但第2個月開始常常態度不耐煩，讓原PO更加緊張，不知道多久才能調去同主管機關的其他單位，也不知道多快有辦法去其他課室或業務，原PO很擔心這樣的心理狀態會伴隨接下來至少綁約期的3年4個月。

原PO說，自己就算想要補休，但一想到事情也是堆著等回來弄，就打消念頭；想去一般公司上班但覺得沒有方向、自己也沒有專長，最近不斷萌生出想離職的念頭，「一想到隔天要上班就有一種心慌的感覺，很不好受。這種情況等我上手之後會好轉嗎？還是這就是現在公務員的常態呢？」

有網友安慰原PO說現在這種感覺很正常，「你只是還沒上手，等你上手，他們隨時拿資料來，你馬上就完成，況且，重點，你只有出納業務…很爽了！」許多網友也紛紛留言表示「出納已經是很爽了」、「還在適應期～有時候不要給自己太大壓力，快下班給的東西做不完就明天上班再做」、「普考做出納已經很好了啦！有些機關出納丟給書記做，還要兼財管或收發」、「對輔導員嘴巴甜點，偶爾請客一下，會好些」、「因為是年底＋新手吧！熟悉後會好很多」、「你上手了之後就超快」、「年底會很忙，過了就正常」。



回到原文

更多鏡報報導

他簽「不罵老婆合約」 嘴賤罵這句…法官判：房子過戶給老婆

快儲水！「這縣市」4地區大規模停水 21萬戶受影響

27歲美女「胃萎縮」瘦成骷髏剩17公斤 不幸過世