如「梅姬颱風」宜水災重演 業者損失百萬嘆：有幾個15年

要防止宜蘭縣蘇澳鎮淹水災情，水利署從2010就著手規劃蘇澳溪分洪工程，但至今已經過了15年還沒有看到成果，不少居民與店家再次因為颱風帶來的豪雨淹水，損失慘重。對此，行政院工程會主委陳金德表示，行政院已核定計畫，期盼3到4年內，讓分洪道完工。

洪水退去，留下滿地泥濘，店家忙著清理環境，但滿屋子的商品全都泡水報廢。賣場老闆陳先生說：「(損失)近千(萬)，全部都打掉，全部都用新的。」 宜蘭蘇澳鎮，因颱風帶來的豪雨成災，居民說這次淹水嚴重程度，堪比15年前的梅姬颱風。

電器行業者侯先生說：「又15年又來一次，人生短短，時間哪有那麼多15年，這樣...不好意思，我心痛。」一夕之間損失近200萬元，電器行老闆心痛哽咽，15年前的水災噩夢再度重演，國民黨立委吳宗憲就質疑，蘇澳溪分洪道工程延宕，是水災主要原因。

立委(國)吳宗憲說：「2023年行政院終於核定了計畫，卻還是一拖再拖，導致現在的經費暴漲。」

蘇澳溪分洪計畫，就是要在原本流經蘇澳鎮後，才抵達出海口的蘇澳溪，增加一條分洪道，透過分洪口減少流經蘇澳水量，全長2.33公里的分洪道，最大分洪量可達每秒690立方公尺。

以梅姬颱風為標準，面對24到48小時破千毫米的極端降雨，分洪比可達百分之80，當年梅姬颱風過境後，水利署就著手規劃整治蘇澳溪，2013年經濟部同意設置分洪道，2020年通過環評，2023年行政院同意，但2024年底行政院才收到宜蘭縣府的修正案，今年1月國發會才完成審議送交行政院，工程總經費也從原本的54億多元，增加到了75.68億。

行政院公共工程委員會主任委員陳金德說：「那事實上經濟部在上個月，就決定全數補助，(計畫核定)，加速來完成，希望3-4年來完工。」預算會支應我們會加速進行，3到4年完工，陳金德強調之前的基本設計，土地取得都一直在進行中，行政院長卓榮泰目前已經核定計畫，期盼加速工程讓宜蘭縣民免於水災之苦。

