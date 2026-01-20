妃南市議會請益 拒切割郭信良

台南市議會民進黨團提出三項「民進黨勝選共同聲明」，共二十三位議員簽署，但立委陳亭妃並未簽名。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

將代表民進黨參選下屆台南市長的立委陳亭妃二十日前往台南市議會拜會議長邱莉莉，雙方首度進行「請益破冰之旅」。民進黨議會黨團提出三項「民進黨勝選共同聲明」，陳亭妃口頭允諾或尊重部分共識，但並未簽署文件。邱莉莉表示，感受陳亭妃誠意，但遺憾雙方未完全取得共識；黨團說，陳亭妃想要勝選應對外說清楚、講明白。

「妃憲之爭」告一段落後，陳亭妃積極拜訪黨內同志。陳亭妃上午在支持的議員陪同下至議會拜會，由邱莉莉親自接待。一見面邱莉莉直說「市長恭喜」，陳亭妃則熱情摟肩，在場也有十數位議員陪同。其中，挺初選對手、立委林俊憲甚力的議員蔡筱薇、周嘉韋等人也在場，深受注目。

會前喊台南要贏、全壘打

拜會前，陳亭妃表示，此次特地前往請益，十五日結果出爐時她也一一致電和民進黨議員拜託和拜會，會親自傾聽了解其想法；下週也將拜訪市長黃偉哲並和民進黨議會黨團總召李宗翰相約，希望正式拜會黨團，尋求支持和意見。她指出，其實在許多場合已經和黃偉哲會面，目標就是「台南要贏、議員一定要全壘打」。

對於這場拜會，陳亭妃說，這是好的開始，重申黨內沒有溝通問題。蔡筱薇強調，沒有預測立場，會建立暢通溝通管道。

議會採閉門會議方式，雙方晤談約四十五分鐘。會後陳亭妃快步離去，黨團提出三項具體要求，共有二十三位議員簽名，希望陳亭妃做出明確承諾。

第一項為「秉持民進黨創黨四十週年精神，謹守清廉、勤政、愛鄉土的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割」；第二項則要求「不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人」；第三項則是「大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人」。

將代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃至台南市議會拜會。

(記者林雪娟攝)

部分口頭允諾 邱盼再溝通

第二項中，陳亭妃口頭允諾不輔選國民黨籍議員候選人；第三項則是表達尊重黨團自主立場，但並未在文件上簽名。

邱莉莉指出，陳亭妃前來拜會深具誠意，遺憾雙方未完全取得共識。採連署聲明方式用意乃以公開透明方式，回應市民關切、化解疑慮；但陳亭妃只有部分口頭承諾，未簽名落實，令人惋惜。至於後續，她強調接下來議員忙著初選，行程忙碌，希望雙方保持聯繫溝通。

李宗翰說，會談氣氛與雙方事前期待有落差，對結果深感遺憾。而陳亭妃未簽署文件，代表雙方仍有歧見，希望雙方再溝通。

代表國民黨參選的立委謝龍介說，相較綠營尚未破冰，藍營團結打好選戰。

（謝龍介提供）

黨團：陳亭妃應向社會解釋

這場「請益破冰之旅」雙方未達成共識，民進黨整合之路仍有變數。陳亭妃對會談結果只說「ＯＫ啦」，會後快步離開現場。蔡筱薇則說，「看來冰沒有破」。

李宗翰、周嘉韋說，陳亭妃應向社會大眾和民進黨支持者解釋為何無法全盤接受，陳亭妃的答案對綠營很重要。至於支持者接受與否？攸關民進黨年底勝選關鍵。

對於民進黨「家務事」，國民黨台南市長參選人、立委謝龍介表示不便評論、只有尊重。相對綠營尚未破冰，他信心滿滿，強調國民黨毫無疑問會團結所有力量，做好各種努力與準備，打贏選戰。