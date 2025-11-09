[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

由立法委員陳亭妃主辦的「妃妃姐姐太空探索萌樂園」今（9）日在中西區武聖夜市熱鬧登場，繼昨日於新營南瀛綠都心公園掀起熱潮後，再度吸引大批親子家庭到場同樂，現場人潮不斷、笑聲連綿，成為台南週末最受矚目的親子活動之一。

妃妃姐姐太空探索萌樂園繼續爆場 陳亭妃：要讓青壯世代不再成為「三明治世代」（圖／陳亭妃辦公室）

本次萌樂園以「太空探索」為主題，打造大型沉浸式親子氣墊樂園，結合教育與遊戲雙重體驗，讓孩子在玩樂中學習、在互動中啟發想像力與創造力，活動邀請深受小朋友喜愛的「蝦餅哥哥」與「氣球姐姐」現場演出，現場還設有「妃妃歇腳亭」休息區，讓家長能輕鬆陪伴、孩子盡情放電，整個園區笑聲不斷、氣氛熱烈。

陳亭妃表示，舉辦這樣的親子活動，不只是為孩子打造快樂天地，更是希望藉此喚起社會對青壯世代壓力的關注。「現在的父母上有長輩要照顧，下有孩子要養，是典型的『三明治世代』，他們的辛苦，我每天都看在眼裡。」

她指出，現代家庭的生活壓力不該是個人獨自承擔，政府應該透過政策設計來「一起分擔」，包括擴大托育與教育補助、完善長照體系、提高公共托育名額與學前教育資源，讓父母能安心工作、孩子快樂成長、長輩受到照顧，當家庭不再為生活團團轉，這座城市才會真正有幸福感。

此外，陳亭妃也於昨日拋出「教育十大美景」政見，強調要以教育為核心，打造孩子成長的美好城市藍圖，她表示，教育不是競爭的起點，而是快樂學習的起點，唯有從根本改善教育環境與家庭負擔，孩子的未來才會更自由、更有創造力。

陳亭妃說，妃妃姐姐太空萌樂園只是起點，未來會持續在台南各地巡迴舉辦不同主題的親子活動，讓更多家庭能走出家門、共享親子時光。

陳亭妃強調，希望每個孩子都有一個安全快樂的成長空間，也希望每個父母都能在生活裡喘一口氣，因為照顧家庭，應該是整座城市的責任。

