妃妃姐姐太空探索萌樂園首登場！ 陳亭妃：打造親子友善城市
立法委員陳亭妃挾著高民調參選台南市長，主打強化親子政策，本週末11月8日、9日將於新營及中西區推出「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，首次採用「太空探索」概念，以大型太空主題氣墊打造沉浸式親子遊樂場，提供免費且安全的週末放電空間，希望讓孩子在遊戲中動腦、動身，也動眼界。
活動將於11月8日上午10時至下午3時在新營南瀛綠都心公園登場，隔天11月9日同時段移師中西區武聖夜市旁舉行，現場除了大型氣墊遊具，還邀請深受大小朋友喜愛的「蝦餅哥哥」演出互動，所有設施免費使用，氣墊區以號碼牌控管人流，確保孩童安全與遊玩品質。
陳亭妃表示，許多父母平日忙於工作，假日需要可以放心陪伴孩子的親子空間與活動，因此打造適合家庭的公共場域，這是城市治理重要的一環。她說，親子活動不是點綴，而是推動城市永續與幸福治理的核心。除了基礎建設、交通與產業發展，家庭與育兒支持同樣是提升城市生活品質的關鍵。
陳亭妃指出，萌樂園巡迴舉辦至今，已成為許多台南家長與孩子期待的親子活動。活動除了首次融入太空探索元素，還邀請了長期深受小朋友喜愛的氣球姐姐登場；當然，也少不了妃妃姐姐活動限定的「妃妃歇腳亭」貼心設計。陳亭妃說，每次看到小孩玩得滿頭大汗、家長安心在旁微笑，再辛苦也值得。
陳亭妃強調，和諧的親子關係是幸福城市治理的重要根基，育兒也不該是家庭的孤軍奮戰，政府與社會都應成為堅強後盾。她承諾，未來將持續推動更多巡迴親子活動，擴增友善家庭公共空間並強化育兒支持政策，「讓台南的每一位孩子都能被看見、被支持；讓每一位家長知道，他們不是孤單的。」（陳婉玲報導）
