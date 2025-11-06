妃妃姐姐太空探索萌樂園首登場 陳亭妃：打造親子友善城市

立法委員陳亭妃、市議員陳怡珍11月8日、9日將於新營及中西區推出「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，以大型太空主題氣墊打造沉浸式親子遊樂場，為家庭提供免費且安全的週末放電空間。這也是陳亭妃萌樂園系列首次採用「太空探索」概念，希望讓孩子在遊戲中動腦、動身，也動眼界。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 立法委員陳亭妃、市議員陳怡珍持續強化親子政策不是點綴，是幸福城市治理的重要根基，延續打造親子友善城市的行動力，本週末11月8日、9日將於新營及中西區推出「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，以大型太空主題氣墊打造沉浸式親子遊樂場，為家庭提供免費且安全的週末放電空間。這也是陳亭妃萌樂園系列首次採用「太空探索」概念，希望讓孩子在遊戲中動腦、動身，也動眼界。

活動將於11月8日上午10時至下午3時在新營南瀛綠都心公園登場，隔日同時段移師中西區武聖夜市旁舉行，現場除了大型氣墊遊具，還邀請深受大小朋友喜愛的「蝦餅哥哥」演出互動，所有設施免費使用，氣墊區以號碼牌控管人流，確保孩童安全與遊玩品質。

陳亭妃表示，許多父母平日忙於工作，假日需要可以放心陪伴孩子的親子空間與活動，因此打造適合家庭的公共場域，是城市治理的重要一環，「親子活動不是點綴，而是推動城市永續與幸福治理的核心。」她指出，除了基礎建設、交通與產業發展，家庭與育兒支持同樣是提升城市生活品質的關鍵。

她強調，萌樂園巡迴舉辦至今，已成為許多台南家長與孩子期待的親子活動。「每次看到小孩玩得滿頭大汗、家長安心在旁微笑，就是我們辦這些活動最大的意義。」陳亭妃說。

本次活動除了首次融入太空探索元素，還邀請了長期深受小朋友喜愛的氣球姐姐登場；當然，也少不了妃妃姐姐活動限定的「妃妃歇腳亭」，延續以往家長一致好評的貼心設計。

陳亭妃強調，育兒不該是家庭的孤軍奮戰，政府與社會都應成為後盾。她承諾，未來將持續推動更多巡迴親子活動，擴增友善家庭公共空間並強化育兒支持政策，「讓台南的每一位孩子都能被看見、被支持；讓每一位家長知道，他們不是孤單的。」

