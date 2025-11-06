「妃妃姐姐太空探索萌樂園」首登場 打造親子友善城市
立法委員陳亭妃持續強化親子政策，延續打造親子友善城市的行動力，本週末11月8日、9日將於新營及中西區推出「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，以大型太空主題氣墊打造沉浸式親子遊樂場，為家庭提供免費且安全的週末放電空間。這也是陳亭妃萌樂園系列首次採用「太空探索」概念，希望讓孩子在遊戲中動腦、動身，也動眼界。
活動將於11月8日上午10時至下午3時在新營南瀛綠都心公園登場，隔日同時段移師中西區武聖夜市旁舉行，現場除了大型氣墊遊具，還邀請深受大小朋友喜愛的「蝦餅哥哥」演出互動，所有設施免費使用，氣墊區以號碼牌控管人流，確保孩童安全與遊玩品質。
陳亭妃表示，許多父母平日忙於工作，假日需要可以放心陪伴孩子的親子空間與活動，因此打造適合家庭的公共場域，是城市治理的重要一環，「親子活動不是點綴，而是推動城市永續與幸福治理的核心。」她指出，除了基礎建設、交通與產業發展，家庭與育兒支持同樣是提升城市生活品質的關鍵。
她強調，萌樂園巡迴舉辦至今，已成為許多台南家長與孩子期待的親子活動。陳亭妃說，每次看到小孩玩得滿頭大汗、家長安心在旁微笑，就是我們辦這些活動最大的意義。
本次活動除了首次融入太空探索元素，還邀請了長期深受小朋友喜愛的氣球姐姐登場；當然，也少不了妃妃姐姐活動限定的「妃妃歇腳亭」，延續以往家長一致好評的貼心設計。
陳亭妃強調，育兒不該是家庭的孤軍奮戰，政府與社會都應成為後盾。她承諾，未來將持續推動更多巡迴親子活動，擴增友善家庭公共空間並強化育兒支持政策，讓台南的每一位孩子都能被看見、被支持；讓每一位家長知道，他們不是孤單的。
更多新聞推薦
其他人也在看
未成年怎麼領普發1萬？「3種方式」家長代領別搞錯 13歲以上可自行領
普發現金1萬元許多家長問，要怎麼幫符合資格的未成年孩子領取 ？一張圖看懂3種管道，家長與孩子可依家庭狀況選擇適合的領取方式！只有未滿13歲孩童可由父母或監護人其中一人代領；13歲以上孩童可以用自己的帳戶或提款卡領取，如無帳戶及提款卡，可以自己或委託他人到郵局領現。3種領取方式都會開放到明（115）年 4/30，而明年 4/1-4/30 國內出生並領有出生證明的新生兒，應於 5/22 前到郵局領取。⠀⠀▲未滿7歲：須由父母/監護人代領• 以父母/監護人的帳戶登記入帳• 以父母/監護人的提款卡至ATM領現• 由父母/監護人或委託他人至郵局領現▲7歲-未滿13歲：由父母/監護人代領，或以孩童帳戶/提款卡領• 以父母/監護人或孩童自己的帳戶登記入帳• 以父母/監護人或孩童自己的提款卡至ATM領現• 由父母/監護人或委託他人至郵局領現▲13 歲以上：孩童自己領，或委託他人至郵局代領• 以孩童自己的帳戶登記入帳• 以孩童自己的提款卡至ATM領現• 孩童無帳戶及提款卡，由父母/監護人或委託他人或孩童自己至郵局領現 而針對「13 歲以上無銀行帳戶是否不能登記、只能排隊」及「為何設定 13 歲作為代領門常春月刊 ・ 1 天前
「比八點檔更八點檔」未婚生子42年後…DNA鑑定終於讓阿姨變回親媽
台南張姓婦人40多年前因非婚生子，無奈因當時的社會風氣較為封閉，且自身經濟能力無法負擔，只好將孩子過繼給姊姊、姊夫，後來姊姊因故離婚，張婦反倒與「前」姊夫再婚，與孩子的關係在法律上的定位是「非有血緣的母子」，也就是俗稱的「繼母、後母」，但再婚13年後，張婦也離婚、親姊也過世，由於此時的孩子在法律上並沒有父母存在，張婦於是向法院聲請確認親子關係後，母子在法律上才算真正意義的「團圓」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
寶寶幾歲開始刷牙？嬰兒需要用牙膏嗎？爸媽必知「新生兒潔牙攻略」
兒童口腔保健需從嬰兒期做起。《優活健康網》特選此篇，教導新手爸媽為寶寶提供正確刷牙方式：0～6個月大嬰兒應用紗布清潔，長牙後使用含氟牙膏，每日兩次，3歲前米粒大小，3歲以上豌豆大小；刷牙時應力道輕柔、方法固定，並搭配遊戲增加樂趣；牙刷需定期更換，牙線則每日使用。優活健康網 ・ 8 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 3 小時前
MLB》道奇冠軍成員造訪湖人主場 主戰投手秀投籃準度還輕鬆灌籃
數名道奇球員造訪湖人主場，還上場小試身手一下，史奈爾和格拉斯諾都展現不錯的投籃架勢，格拉斯諾還輕鬆將球灌進籃框，讓全場驚艷不已。Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 5 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 4 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
網紅公開粿粿「驚天大瓜」！大尺度照外流原因曝 網怒檢舉帳號
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌「棒棒堂」王子，隨著風波不斷延燒，網紅玉米泉哥自稱有「獨家爆料」，將會在昨（5日）公布，「第一手消息且還沒外流，是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見，但他不方便露面，所以交給我來講。」沒想到最後公布的消息卻是范姜彥豐被粿粿凹錢，網友們大失所望，甚至檢舉帳號，也讓他又補充：「我是真的有被威脅，這個保證的。」鏡報 ・ 17 小時前
王子二次聲明有貓膩！網見這句驚呼是真愛 曝一招可挽回形象
男星范姜彥豐上月29日在社群上毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌，對象還是自己的知心好友「王子」邱勝翊，引發軒然大波。對此王子二度發聲明表示錯就是錯，沒有任何理由跟藉⼝，也提到有跟范姜彥豐談賠償一事，希望可以分期，卻遭到拒絕。對此網友驚呼看到這句話，證明王子對粿粿是真愛，曝一招或許可挽回形象。中時新聞網 ・ 18 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前