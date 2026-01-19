妃妃2.0鐵馬感恩將啟動 陳亭妃：台南一定團結 安排請益賴總統

立委陳亭妃表示，已連繫安排向總統賴清德、台南市長黃偉哲請益市政。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕立委陳亭妃贏得民進黨台南市長提名，對於黨內初選造成的對立、裂痕，陳亭妃今天(19日)說，團結沒問題，台南一定團結，目標年底勝選，也要議員「全壘打」，同時2028總統賴清德拚連任在台南市的得票數、得票率要贏過2024得票。

陳亭妃說，贏得市長初選第一時間即一一連絡黨籍議員請託，明天(20日)也與議長邱莉莉、副議長林志展約在議會見面，台南團結沒問題。

陳亭妃表示，另和台南市長黃偉哲已約22日請益，同時透過黨秘書長連繫安排時間向賴總統請益。

陳亭妃也將再啟動妃妃2.0鐵馬行感恩之旅，她指出，初選期間妃妃行動政府鐵馬行跑遍台南市37區，預計下週從白河福安宮開跑啟動妃妃2.0鐵馬行感恩之旅，拜訪基層並感謝民眾支持，同樣要走完37區。

贏得民進黨下屆台南市長提名的立委陳亭妃，將再啟動妃妃2.0鐵馬行感恩之旅。(記者楊金城攝)

