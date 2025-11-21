妃常堅持 陳亭妃每日南北奔波

立委陳亭妃發布參選市長新影片，記錄她南北奔波的行蹤。（陳亭妃服務處提供）

記者翁順利∕台南報導

民進黨立委陳亭妃發布第三支市長初選形象影片《高鐵∕妃常堅持篇》，透過快速剪輯呈現她每天從台南搭上清晨六點零三分高鐵北上、到立法院問政，晚上再奔回台南跑基層行程的真實生活。影片最後以後照鏡中她開車返家的畫面作結，象徵她始終站在第一線、奔波不斷，只為了讓台南更好。

影片開場就帶出清晨的台南車站，其實在天色才剛亮，超商的店員、高鐵閘口站務人員、保全、列車服務人員就都已經就位，陳亭妃笑說，他們都是自己每天固定會遇見的「清晨夥伴」。

陳亭妃指出，這支影片呈現的是她從政以來最真實的節奏。尤其自己不是含著政治金湯匙進入政治的人，從二十三歲參選議員開始，到現在要邁入第二十八年，就是靠人民一票一票支持，靠著服務、靠著堅持走到今天，每天堅持坐第一班的高鐵北上，跟時間在賽跑，因堅信政治沒有捷徑，只有腳踏實地。

用後照鏡帶出自己一個人開著車的畫面，是想和大家分享自己最喜歡的事就是自己開著車，走遍台南的大街小巷，才可以更了解這個城市的細膩感，這種內心對城鄉根深蒂固的融合感，絕對是無法假手他人的，陳亭妃強調，這支影片不是在強調辛苦，而是在展現一種信念與價值──無論升斗小民、服務業、醫護、鐵路員工，還是從政者，每個在天亮前就出發的人，都是台南前進的力量。