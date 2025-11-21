妃常堅持 陳亭妃每日南北奔波
記者翁順利∕台南報導
民進黨立委陳亭妃發布第三支市長初選形象影片《高鐵∕妃常堅持篇》，透過快速剪輯呈現她每天從台南搭上清晨六點零三分高鐵北上、到立法院問政，晚上再奔回台南跑基層行程的真實生活。影片最後以後照鏡中她開車返家的畫面作結，象徵她始終站在第一線、奔波不斷，只為了讓台南更好。
影片開場就帶出清晨的台南車站，其實在天色才剛亮，超商的店員、高鐵閘口站務人員、保全、列車服務人員就都已經就位，陳亭妃笑說，他們都是自己每天固定會遇見的「清晨夥伴」。
陳亭妃指出，這支影片呈現的是她從政以來最真實的節奏。尤其自己不是含著政治金湯匙進入政治的人，從二十三歲參選議員開始，到現在要邁入第二十八年，就是靠人民一票一票支持，靠著服務、靠著堅持走到今天，每天堅持坐第一班的高鐵北上，跟時間在賽跑，因堅信政治沒有捷徑，只有腳踏實地。
用後照鏡帶出自己一個人開著車的畫面，是想和大家分享自己最喜歡的事就是自己開著車，走遍台南的大街小巷，才可以更了解這個城市的細膩感，這種內心對城鄉根深蒂固的融合感，絕對是無法假手他人的，陳亭妃強調，這支影片不是在強調辛苦，而是在展現一種信念與價值──無論升斗小民、服務業、醫護、鐵路員工，還是從政者，每個在天亮前就出發的人，都是台南前進的力量。
其他人也在看
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
薔薔抖出《黑澀會》偷竊慣犯 全部美眉「都知道是她」
薔薔近期加入《小姐不熙娣》主持行列，以《我愛黑澀會》出道的她，聊起演藝圈的荒謬經歷時，竟爆出在節目錄製期間「被偷錢、偷手機是常態」，甚至許多美眉們，都知道慣犯就是「她」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 15 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」 證實成全球代表
47歲女星楊皓如個性爽朗大方，擁有流利口條的她也是綜藝節目的常客，受到許多粉絲的喜愛。近來，楊皓如舉家移民澳洲生活，如今已經過去3個月的時間，她昨（19日）在社群中開心宣布全新身分，引來許多網友留言道賀。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情
坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。太報 ・ 5 小時前
范姜彥豐曝近況「努力修補」 拾起碎片面對現實
范姜彥豐日前因為指控粿粿與王子邱勝翊發生婚外情一事，引發大量關注。不過他對外僅正式聲明了兩次，一次為控訴整起事件，另一為回應粿粿拍攝的道歉影片，相隔19天，范姜彥豐發文透露近期心聲，並表示已經獲得潛水A1證照。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
鬼怪經典台詞「元斌、玄彬、金宇彬」 娶走美女老婆全死會
韓國男神金宇彬昨日（20）下午在官方Fan Café親筆信曝震撼彈，宣布和公開交往10年的女友申敏兒結婚，消息引爆韓網瘋狂送上祝福。金宇彬歷經罹癌停工、事業暫停，所幸女友申敏兒不離不棄陪他走過化療低潮，早已是粉絲公認的「彬嫂」，昨日放送結婚喜訊，收穫粉絲祝福。自由時報 ・ 14 小時前
直擊／哭了！子瑜抵達台灣「高領毛衣現身」千名粉絲暴動 警察也出動
韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出。稍早7名成員已先抵達高雄小港機場，從日本出發的子瑜也於4點左右下飛機了，引起粉絲暴動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
八點檔男星結婚3年未生子 「切心」老婆向家人抱怨
演員余思達在浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒《Talk Talk秀台語2》本週五（21日）播出的節目內容，不滿結婚3年的老婆牟韻潔在被親友們催生子時，竟脫口將原因歸咎於他的身上。中時新聞網 ・ 1 天前
胡彥斌疑爆戀情！海邊忘情激吻正妹被拍 女方被起底是小16歲「AI女神」
中國歌手胡彥斌當年憑藉一首〈男人KTV〉走紅，即興創作的才華更讓他獲得「音樂才子」的封號，如今，一舉一動都受到大家關注的胡彥斌，近日，他被網友捕捉到在海邊忘情激吻正妹，女方的身分也被起底是小16歲網紅易夢玲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玉澤演發現TWICE來台開唱！ 興奮拍照：歡迎來到臺灣
南韓女團TWICE將在22、23日在高雄國家體育場，舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，成員子瑜在出道10年唱回台灣，讓粉絲為之振奮。有趣的是，目前人在台中拍戲的2PM玉澤演，也發文歡迎TWICE來到台灣，可說比台灣人還要台。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前
周子瑜倒數2天回家！秀「黑絲襪腿根美照」辣翻 甜喊：冬天要來了
TWICE台灣成員周子瑜每次更新社群都能立刻掀起全球粉絲暴動。她今（20）日無預警曬出多張近照，只見她身穿深色高領毛衣、搭配黑絲襪坐在沙發上，秀出修長筆直的逆天美腿，氣質冷豔又充滿魅力，照片曝光後短短時間內就在網路上瘋傳。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大學生》男星捐肝救父！肝硬化爸驚傳「排斥反應」最新病況曝光
34歲男星海產（劉威廷）當年以一首〈海產〉自創曲走紅，近年則活躍於各大綜藝節目，日前他於IG宣布將為父親動刀，捐肝救罹患肝癌的爸爸，如今最新近況曝光，20日海產再曝好消息，爸爸已經可以出院了。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
Perfume西脇綾香閃嫁「一般男粉絲」 丈夫竟是PORTER包母公司第4代社長
日本人氣電音女團Perfume的36歲成員西脇綾香（A-chan）於本月11日閃電宣布結婚喜訊，對象是一名圈外人士，她並在社群平台稱對方為「一般男性粉絲」，引發網路討論。然而根據日本媒體《女性SEVEN》報導指出，西脇綾香的丈夫實際身份非凡，是日本知名皮革包品牌「吉田（吉田カバン）」的第四代社長吉田幸裕，現年41歲，旗下主力品牌就是「PORTER」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《星光》男星病倒爆「鼻腔長腫塊」切片結果出爐 證實全面停工治療
33歲男星徐暐翔當年參加第三屆《華人星光大道》榮獲亞軍，後來也踏入演藝圈發展，豈料準備發行第二張專輯的徐暐翔，日前拋出震撼彈，透露經過身體檢查發現鼻腔長了腫塊，目前也會先停工接受治療。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前