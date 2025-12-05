《妃常用心》取景必比登名店 陳亭妃：用女性韌性堅持走出自己的路

民進黨台南市長初選參選人、立委陳亭妃今日發布第五支形象短片《妃常用心》，選擇在台南米其林必比登名店「蓮霧腳羊肉」拍攝。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選參選人、立委陳亭妃今（5）日發布第五支形象短片《妃常用心》，選擇在台南米其林必比登名店「蓮霧腳羊肉」拍攝，一進門就是熟悉的招呼聲、羊肉湯的熱氣、以及攤前日復一日的真實生活。短片中，陳亭妃點了一碗羊肉湯、一份麵線，坐在攤位前輕輕說出那句：「一輩子的青春、打拼，都留在這裡。」簡單、真誠，也道出她從政 27 年的心。

蓮霧腳羊肉的背後，也藏著一段台南女性的堅強故事，老闆娘是陳亭妃家齊的學妹，原本是理工科背景，從未想過會踏入餐飲業，但因緣際會接觸到羊肉湯，恰好遇上老闆準備盤讓這家老店，她覺得是機會，二話不說接下攤子。她不斷試味、調整、反覆研究，只為煮出客人喜歡的味道，還研發出店裡最受歡迎的創意料理「羊肉卷」，因此一舉拿下米其林必比登的肯定。

「她的故事，就是台南女性的故事。」陳亭妃說，一開始沒有人看好這家盤讓後的羊肉店，但年輕女老闆用耐心、韌性與不服輸的性格，跌破所有人的眼鏡。「女性的包容、耐心、用心，就是一種力量，只要給我們機會，我們一定能做得比別人更好。」

她也提到，自己與學妹的生命軌跡其實相似。「我們沒有背景，但我們比別人更認真。」23 歲參政、靠婦女保障名額踏進政治，所有人都質疑她，但她告訴自己：「我不能讓疼惜我的人失望。」於是從議員到立委，每一次得票率都比前一屆更高；2008 年，她更以 943 票逆轉擊敗國民黨栽培的台南市長候選人，讓台南的政治板塊徹底翻轉。

身為民進黨台南市黨部主委時，她讓過去被視為「綠營沙漠」的北區，從一席民進黨議員增加到兩席，擔任立委期間，不但在議事廳多次與國民黨立委激烈交鋒，更在教育文化委員會與管碧玲、林淑芬一起和洪秀柱、楊瓊櫻等人多次辯戰，甚至因為國會擴權告徐巧芯傷害，目前法院審理中。

陳亭妃表示「用心，就是我從 23 歲走到現在的方式。」她相信，只要用心，就能懂民意、接地氣；只要用心，就能找到人民問題的解方；只要用心，就能重建政治與人民之間的信任。

她強調，從過去、現在到未來，她會用同樣的耐心、同樣的用心、同樣的韌性、同樣的堅持，去完成《市民約定書》裡每一條她與市民共同寫下的承諾。「台南第一位女市長，一定不會讓台南市民失望。」

