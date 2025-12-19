《妃常負責》影片呈現 風災第一線：陳亭妃永遠站在人民最前面

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

民進黨立法委員陳亭妃今公布第7支行動紀錄影片《妃常負責》，畫面是今年丹娜絲颱風侵襲台南期間，她第一時間深入各重災區，實地勘查災情、協助居民反映需求，呈現風災發生當下，雖然只有從眾多畫面當中，截取15秒的畫面，但所要表達的卻是政治人物最重要的角色，就是站在人民最前面、把責任扛起來。

丹娜絲颱風重創台南，多個行政區出現長時間通訊中斷的狀況，直到風災後第14天，仍有部分地區訊號不穩，對受災民眾而言，沒有水、沒有電、沒有訊號，「就像被困在孤島一樣」，無法對外求助，也無法即時掌握救災與重建資訊。她強調，這樣的情況，在任何一場災害中，都是不能被接受的。

陳亭妃在風災第一時間進入災區，實地了解通訊、民生與救援狀況。陳亭妃說，天災發生時，人民需要的不是口號，而是一個找得到、叫得動、願意負責的人。「我始終相信，政治最重要的時刻，不是在順利的時候，而是人民最困難的時候，你有沒有站在最前面。」

她指出，近年極端氣候頻繁，災害已成為治理的日常，政府不能只在事後補救，而必須事前準備、事中應變、事後檢討，在立法院，她已經要求中央與地方建立更明確的防災分工、救災SOP與快速通報機制，讓災害來臨時，傷害降到最低，讓人民不必自己承擔風險。

陳亭妃強調，《妃常負責》要表達一種承諾，未來的城市治理，亭妃絕對不會只停留在災後補救的階段，而是要把防災、救災與通訊韌性，納入最基本的公共安全工程。「不能讓民眾在極端氣候中，隨時有提心弔膽的感覺，災害發生，要能安撫人民的恐懼。」這是亭妃對風災的反省，更是亭妃對未來的責任。

