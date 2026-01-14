「妃憲之爭」民調對決忙拜票 王世堅.賴瑞隆各助陣

台南市 / 綜合報導

今(14)晚民進黨台南市長初選登場前關鍵時刻，兩方人馬持續掃街拜票，陳亭妃從出生地中西區起跑，「扶龍王」王世堅再度南下助陣，面對鏡頭表示，陳亭妃被檢驗27年，從從容容問政、游刃有餘服務，相信鄉親會還她一個公道，面對晚間的民調，陳亭妃也不斷向選民喊話，必須要聽到謝謝才算完成；另外林俊憲同樣來勢洶洶，剛取得出征高雄市長門票的賴瑞隆，連續兩天陪同車掃，兩人還互送幸運小物，盼能雙雙當選，南高連線，一起合作。

立委陳亭妃就算喊到燒聲，他的妹妹陳怡珍與王世堅，火力全開扮演最強拉票手，車隊穿梭在台南街頭，從上午開始毫不停歇，拚的就是聲量與動能，立委(民)王世堅說：「大軍壓境派系圍攻而面不改色，從從容容的問政游刃有餘的服務。」王世堅再度南下當起扶龍王，全力為有意披袍出征台南市長的同黨立委陳亭妃助陣，選民看了實在甘心。

為初選民調做最後衝刺，更直接向選民喊話，14日晚間一定要顧好電話，立委(民)陳亭妃說：「就不管他怎麼詢問，你就是只有一個答案，就是陳亭妃。」只要耐心聽完、完整回答，還得等到對方說出那句「謝謝」才能掛電話，因為每一通都攸關勝負，而對手林俊憲同樣來勢洶洶。

立委(民)賴瑞隆說：「拜託你，唯一支持林俊憲。」剛取得出征高雄市長門票的立委賴瑞隆，親自替林俊憲打電話拉票，要選民在民調上多多支持，雙方互送幸運小物，盼能順利南高連線，立委(民)林俊憲說：「由他(賴瑞隆)的經驗可以看到，其實每一通電話都非常重要。」接連兩天陪同車隊掃街，把握最後關鍵時刻。

立委(民)林俊憲VS.團隊人員說：「我們要選就要選最好的，台南最好，林俊憲，林俊憲。」林俊憲下午，則是轉戰跑不公開私人行程，一刻都不敢鬆懈，民進黨台南市長初選，這場「妃憲之爭」，正式進入白熱化肉搏階段，雙方卯足全力，不到最後一刻勝負難分。

