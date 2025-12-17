妃憲互控國民黨介入初選 郭正亮：突顯賴清德要支持這人

2026年民進黨台南市長初選，競爭激烈。民進黨台南市長初選競爭激烈，《鏡週刊》今天（17日）報導稱，國民黨台南市議員蔡育輝公開挺民進黨立委陳亭妃，引發立委林俊憲與陳亭妃在立院隔空互嗆。林俊憲勸陳亭妃不要為了選舉跟藍議員往來；陳亭妃則回應若國民黨有幫忙民調會更高，更指控國民黨介入民進黨初選。前立委郭正亮表示，這新聞只突顯總統賴清德很在意，他要支持林俊憲。

主持人李珮瑄今(17日)在中天《綠也掀桌》節目中問到，傳出藍營介入民進黨初選，還有陳亭妃跟藍營議員很好這件事，以在地來說真會傷到陳亭妃？郭正亮認為，不容易，這新聞只突顯總統賴清德很在意，他要支持林俊憲，所以台南市長黃偉哲表態了。

郭正亮接著表示，王美惠和李俊俋那一次立委初選，當時李俊俋那邊一直傳消息稱，國民黨支持王美惠，王美惠是真的很強，初選贏了，所以李俊俋才會失業。李珮瑄問到，妳說王美惠有藍營的支持，到底是黑函還是真的？郭正亮回說，是真的，但不能說是政治策略的支持，而是他們本來關係就非常好。王美惠也長期經營這一塊，因為都只有1席，變成說你選市長，他支持你；他選立委，你要支持他。所以台南可能有這個狀況，比如陳亭妃爬上去了，立委也會出缺，搞不好蔡育輝有機會選，這很難講。

郭正亮舉例表示，他在這裡講個小秘密，他以前是台北市南區的立委，在中山大同就跟前台北市議員陳玉梅重疊。因為陳玉梅一直沒有選立委，他的樁腳裡面有三分之一跟陳玉梅重疊，因陳玉梅是國民黨本土派，你說她是綠營暗助嗎？所以那些人沒有那麼綠、也沒那麼藍，可能是淺綠。他在跑基層時，尤其是大直那一塊，他們的後援會長是同一個。

