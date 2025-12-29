妃憲初選政見會言詞交鋒 凌濤：「這人」的民調會上升

民進黨2026台南市長提名政見會於27日晚間登場，立委林俊憲與陳亭妃在會中激烈交鋒，林俊憲暗指藍營支持陳亭妃，陳亭妃則質疑對手陣營疑似製作假民調。國民黨桃園市議員凌濤針對這場政見會提出分析，認為未來兩週林俊憲的民調一定會提高，且會與陳亭妃的差距逐漸拉近，陳亭妃必須謹慎應對。

陳亭妃、林俊憲進行政見辯論會。（圖／陳亭妃臉書）

凌濤28日在政論節目表示，林俊憲與陳亭妃的世紀大對決中，林俊憲從頭到尾都在批評陳亭妃，而陳亭妃則不斷提及總統賴清德。他指出，原本沒有預料到的是，選情進入白熱化階段後，身為領先者的陳亭妃竟然也開始反擊林俊憲。

凌濤認為，陳亭妃身為領先族群，不應該進入林俊憲設定的對罵框架。他分析，陳亭妃一旦進入這個框架，就會處於非常弱勢的位置，因為這會讓林俊憲找到可以攻擊的支點，只要陳亭妃回應，就會產生對打的支點，讓林俊憲有機會將民調差距拉近。凌濤預測，未來兩週林俊憲的民調必定會提高，而且會與陳亭妃越來越接近。

桃園市議員凌濤。（圖／中天新聞）

凌濤進一步指出，賴清德在2026年的提名策略中，不需要候選人大幅領先，只要能打成接近的局面就足夠。他以彰化縣為例說明，原本立委黃秀芳的民調大幅領先，而立委陳素月的知名度相對較低，但只要能將差距縮小到不是太大，賴清德就能提名他屬意的人選，因此陳亭妃必須特別小心。

