妃憲大戰今夜登場！賴瑞隆助攻林俊憲拚「幸福實憲」

剛在民進黨高雄市長初選民調勝出的立委賴瑞隆，14日再度前來台南力挺立委林俊憲，2人互贈小禮物。（洪榮志攝）

剛在民進黨高雄市長初選民調勝出的立委賴瑞隆14日陪同立委林俊憲車隊掃街。（洪榮志攝）

剛在民進黨高雄市長初選民調勝出的立委賴瑞隆14日進駐立委林俊憲競選總部親自打電話催票。（洪榮志攝）

民進黨台南市長初選今晚民調決戰，昨天剛在民進黨高雄市長初選民調勝出的立委賴瑞隆，14日再度前來台南力挺「好兄弟」立委林俊憲，並繼續主打「南高連線」選戰策略。2人不僅一同車隊掃街、互贈禮物，賴瑞隆更進駐林俊憲競選總部親自打電話催票，呼籲民眾守在家裡接電話，「唯一支持林俊憲」。

民進黨台南市長初選「妃憲大戰」選情緊繃，同為「賴系子弟兵」的高雄市立委賴瑞隆，繼昨天下午到台南市替林俊憲加油打氣後，今天二度抵達台南陪同林俊憲「最後衝刺」。

廣告 廣告

林俊憲表示，昨天的車隊掃街還沒有完成，因此今天賴瑞隆繼續到台南陪他走完另外一半，並送給他寫有「2026南高連線」的幸運小禮物黃色小鴨，他也回贈他在擔任蔡英文總統競選總部發言人時發起的「三隻小豬」，未來2人雙雙當選後，會做最好最密切的「跨境治理」合作，讓台南、高雄大成長、大進步。

賴瑞隆也指出，今天他特別帶來他的幸運物黃色小鴨，這是2013年他在高雄所舉辦的活動，曾帶給他很多的成長，也帶給他很多幸運，希望能給林俊憲最大的鼓勵，讓他在晚上的民調能夠過關，帶領大台南繼續向前走。同時，他也在黃色小鴨寫上「2026南高連線」，讓南高都能「幸福實憲」。

【看原文連結】