妃憲大戰延燒 賴清德急喊團結

民進黨21日在中執會後舉行民進黨縣市長提名嘉義縣、台南市、高雄市記者會，賴清德總統（右）會上為台南市長參選人陳亭妃（左）披掛競選背帶。（杜宜諳攝）

綠委陳亭妃將代表民進黨參選台南市長，由於她日前拒絕台南「挺憲」派議員要求簽署與台南市前議長郭信良切割等3項協議，被解讀為整合困難；陳21日反問，若因涉及官司而要求她切割，「那是否也要和民進黨內很多人切割？」身兼黨主席的賴清德總統昨則提醒，團結不一定會贏、不團結一定會輸。

民進黨「妃憲大戰」延燒，陳拒簽署支持初選對手林俊憲的議員們提出「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，引發「挺憲派」不滿；林俊憲昨天出席中執會前受訪指出，陳身為市長候選人，不該再跟郭信良有奇奇怪怪的關係，並直言「賴清德主席一定叫陳亭妃馬上簽吧！」

陳亭妃昨於黨內提名會後記者會被問到此事，她提到「若基於涉及官司，是否也要和民進黨內很多人切割？」

陳更還原當天在議會內的狀況，一份連署書經所有議員連署後，再等你簽署，「可能在很多候選人身上從來沒發生過」；她會了解黨內這些人的想法，「有什麼需要、需求跟我說，我絕對全都答應，但是應該不用簽下這3個字」，好像互信程度不夠。

對於媒體人吳子嘉指「陳亭妃若選上市長，空下的立委補選恐會由國安會副祕書長林飛帆對上郭信良，且若無意外應是郭贏。」對此，陳說，該訊息出來時，她打給吳告知應不會有這個問題，畢竟每個人適合位置真的不一樣。

陳亭妃直言，郭信良雖基層實力深厚，但立委工作性質不同，每天4點起床要搭6點03分高鐵北上，非常辛苦，她不清楚林飛帆是否可能投入，但起碼可保證「台南立委補選名單絕對不會有郭信良的選項」。

長期挺妃的支持者昨也出面鳴不平，「若陳亭妃鐵粉反撲，民進黨承擔得了嗎？中間選民、淺綠選民恐離民進黨更遠！」仁德區成功里長鄭晴而說，他是無黨籍，但市長票會投陳亭妃，強調「政治不能離開人性」，很多事只能做不能說，現卻白紙黑字要求陳「初選過後就切割拋棄戰友？天底下有這種道理嗎？」

賴清德昨天在民進黨提名記者會上幫嘉義縣長參選人蔡易餘、台南市長參選人陳亭妃、高雄市長參選人賴瑞隆披綵帶、喊「凍蒜」，賴並提醒，團結不一定會贏，但不團結一定會輸，從初選脫穎而出並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。