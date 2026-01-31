（圖／本報系資料照）

8年前的民進黨台南市長初選五人大戰，打得昏天暗地，這次初選雖然只是兩個人的「妃憲大戰」，照樣殺得刀刀見骨，血肉橫流。彼時，民進黨立委陳亭妃以置入性行銷手法入鏡民視八點檔《幸福來了》，引起爭議；此時，陳亭妃屢屢被質疑「背骨」，劍指台南議長選舉跑票事件，台南民進黨議員有23位，包括議長邱莉莉都站出來挺林俊憲，然最終在民調以2.7％的差距擊敗林俊憲。

這次「妃憲大戰」採對比式民調決勝負，亦即詢問選民：「若現在投票，在民進黨候選人與國民黨謝龍介對決時，支持哪一人？」對比式民調更多的是在測試政黨忠誠度，故會放大政黨支持度，縮小個人偏好的差異。

在台南地方上，陳亭妃被認為是勤走基層、服務認真的民意代表，而林俊憲的個人識別度則是較弱，主要認為他是「國王的人馬」。所以對比式民調的題目設計對應林俊憲來說會較有利，可以縮小他與陳亭妃的民調差距。事前，很多人都預測黨中央會利用提供樣本的便利，可加持林俊憲在民調上的優勢，但當結果出來後，對台南民眾來說雖然是意料中的事，但又不免感到意外。

意料中的是，陳亭妃的民調支持度本來就領先林俊憲；意外的是，陳亭妃竟然「公平」地贏了民調，尤其在民進黨中央黨部的民調當中，陳亭妃領先林俊憲至最大差距的5.35％。這代表了什麼意義？我認為是賴清德總統選擇與陳亭妃和解，並透過黨中央民調釋出善意。

很多評論家認為賴清德選擇放棄「本命區」，是因為林俊憲出線，必會讓陳亭妃的支持者不服，進而分裂，讓國民黨的謝龍介獲勝。其實賴清德身為府城之子，其支持度是可以轉嫁給分身的，如同2019年初那場立委補選，郭國文對謝龍介，賴清德冒雨帶著郭國文拜票，站遍路口及小巷，最終艱苦小贏。賴清德若有心的話，仍可憑一己之力，護送林俊憲上壘；甚至必要時是否可能利用檢調查賄，羅織謝龍介團隊，都引來各式揣測。

然而，這樣做的代價太大，他必須親自南下當候選人，又要防止陳亭妃人馬二心。身為民進黨總教練，必須為2026縣市長選舉負全責，竟要花半數以上精力回防本命區，才能保住一勝，贏得太不值得了。

並且在賴清德的加持下雖可確保本命區，但若因此北、中部未捷，未能取下一都一市，甚至失去高雄、屏東，絕對是得不償失。兩害相權取其輕，台南寧願交給還是民進黨的陳亭妃，免除後顧之憂，並可展開拳腳，強攻今年國民黨較弱的宜蘭縣、嘉義市。這顯示賴清德2028的布局，不僅是想要守住2024年的4成得票率，他還瞄準單獨過半。

故陳亭妃的出線，不代表賴向派系妥協，因為仍有其他方式可箝制陳市長。首先，府會關係。只要議長還是賴清德人馬，監督陳市長的力道不會比較弱，甚至比照「朝（陳）小野（賴）大」模式，杯葛陳的施政。其次，賴仍可用司法持續壓制陳的長期盟友郭信良，讓陳有所忌憚。從此角度言，民進黨議員發起的「2026年民進黨勝選聲明」就是在為「（陳）府（賴/邱）會」模式鋪路，而非媒體傳出的「換妃」翻盤。

民進黨在台南執政已超過30年，靠著執政優勢，豢養派系。在黃偉哲8年主政下，台南已成綠能加黑金之都，即使議會有國民黨第二大黨，也難發揮監督功效。或許這一次，不管是謝龍介或陳亭妃當選，台南都將是分裂的府會關係，市議會可以真正監督市長，匡正民進黨長期把持台南的弊病。（作者為元智大學資訊管理學系教授）