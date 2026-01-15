妃憲大戰落敗！林俊憲向支持者說抱歉 提點市長候選人最重要的責任

民進黨台南市長初選結果今日出爐，最終由立委陳亭妃勝出，她以60.8557%的民調成績，擊敗立委林俊憲的58.1630%，代表民進黨出戰2026台南市長。林俊憲表示想跟所有的支持者還有競選團隊們說謝謝和抱歉，強調自己尊重結果，會支持陳亭妃，也喊話大家要團結。

立委林俊憲得知初選結果後，向所有的支持者，還有競選團隊、夥伴、戰友們表達感謝和抱歉，是他個人的努力不夠，結果讓大家失望。但他也說未來還有更重要的路要走，接下來的2026大選上，自己會支持陳亭妃，因為民進黨只有團結才能打贏市長的選舉。所以林俊憲再次呼籲他的支持者們不要失望，大家繼續一起愛臺南、為臺南來打拼，只要團結努力，讓臺南成為守護臺灣民主自由最重要的一個堡壘。

林俊憲指出，市長候選人最重要的責任，就是也要讓黨提名的議員能夠多人當選，這是一個團體戰，大家也許需要一段時間磨合，但不管如何自己也會盡力來幫忙，因為要打贏2026大選不容易。他喊話民進黨一定要團結，呼籲支持者們接受並尊重初選結果，也謝謝他們的一路陪伴，有他們真好。

責任編輯／施佳宜

