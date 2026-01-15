「妃憲大戰」初選民調出爐！陳亭妃險勝2.69%披綠袍參選台南市長

林俊憲、陳亭妃民調結果出爐。資料照



民進黨台南市長初選「妃憲大戰」昨天進行民調，民進黨中央今天（1/15）上午10點30分在2位參選人代表陪同下開封民調資料，最新結果出爐，陳亭妃獲60.85％、林俊憲58.16%，兩者僅相差2.69個百分點，由陳亭妃出線。

民進黨台南初選民調。民進黨提供

民進黨本週舉辦高雄市、嘉義縣、台南市初選，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺爭取高雄市長；立委蔡易餘、議員黃榮利角逐嘉義縣長，高雄由賴瑞隆拔得頭籌，嘉義縣則是蔡易餘大勝。台南市長則立委陳亭妃、林俊憲爭取提名，昨晚進行民調，今早結果出爐。

林俊憲昨晚表示，市長初選的民調已經結束，預計明天中午黨中央就會宣布結果。感謝今晚所有在家幫我顧電話的鄉親朋友，大家辛苦了。 這段時間，無論是在第一線奔走，或是在家中默默守著電話、替我加油打氣的朋友，每一份支持、每一通電話，他都牢牢記在心裡。

林俊憲表示，他要誠心感謝一路以來陪伴我、鼓勵我、相信他的每一位鄉親。因為有大家的支持，他才能走到今天，也因為大家的團結與付出，這條路才能走得如此踏實，他會記得這份信任，持續為我們的家打拼，為台南、為市民全力以赴，謝謝大家！

陳亭妃昨晚也表示，民進黨台南市長初選民調已經順利完成，要感謝每一位幫她守在電話旁邊的朋友，許多支持者興奮的回報她有接到電話，在這個時候「唯一支持陳亭妃」就是我們的共同語言，「今晚讓我們好好睡一覺，等待明天中央黨部早上10:30會開封民調資料」，台南加油！民進黨加油！台灣加油！

