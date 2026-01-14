妃憲大戰｜賴瑞隆續挺林俊憲 打催票電話、送吉祥物再陪車隊掃街

【記者莊曜聰／台南報導】民進黨高市長、嘉縣長初選民調陸續結束，台南府城「妃憲內戰」重頭戲壓軸登場，力爭提名的立委林俊憲找來剛脫穎而出的賴瑞隆站台，賴昨（13）天下午就陪林車隊掃街，今天繼續未完行程，還幫打催票電話，出發前兩人互贈黃色小鴨、三隻小豬吉祥物，鼓勵雙方能雙雙出線，未來推動南高連線的雙邊合作。

賴瑞隆說，今天是台南非常重要的一個晚上，所以要拜託市民留在家中等電話，並指明支持林俊憲，林俊憲是最好的台南市長候選人，有非常好的成果與經驗，線上他最大的祝福，讓她帶領大台南繼續發展，

2013年「黃色小鴨」在高雄掀起旋風，賴瑞隆後來也有「小鴨爸爸」稱號，賴瑞隆特別送上寫著「2026南高連線」的黃色小鴨，希望能替林俊憲鼓勵、帶來幸運，讓他順利過關、兩人也會全力以赴，讓台南、高雄更好，林俊憲則回贈三隻小豬撲滿，他說這是2011年擔任蔡英文發言人時發起的活動，希望兩人都能順利圓滿。

林俊憲昨天提到，台南高雄是一水相隔的兄弟城市，在經濟、環保、交通、防疫救災各層面都需要跨境合作治理，未來將維持既有「南方治理平台」機制，為南高共457萬人推動進步政策。

賴瑞龍親自幫林俊憲打催票電話。民眾提供

賴瑞隆連續兩天陪同林俊憲車隊掃街，喊出「南高連線」口號。民眾提供

