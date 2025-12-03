「妃憲對決」搶出線！陳水扁力挺陳亭妃：期待首位台南女市長誕生

政治中心／洪正達報導

繼高雄市長「4搶1」後，民進黨台南市長參選人目前為「2搶1」，其中林俊憲、陳亭妃都是現任立委，也都深耕地方多年，最後初選階段勢必相當激烈，對此，前總統陳水扁在廣播節目《有夢上水》後，公開力挺陳亭妃，理由是可以保住「賴清德總統本命區」。

陳水扁指出，《有夢上水》第258集，陳亭妃分享她如何在2008年險勝三連霸立委王昱婷943票,阻斷國民黨第一位女市長人選夢；接著「謝龍介的天敵」陳亭妃五戰五勝，第六戰2026能否完勝？台南市長最新民調第一名的陳亭妃,當選有信心,更不敢掉以輕心，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴總統本命區,進而連任總統。

陳水扁也說，陳亭妃競選歌曲《風吹風吹台南起妃》象徵她對台南的承諾，將帶著這座城市的夢，繼續飛得更高、更遠，同時分享與台南市民的約定書-市政白皮書，含蓋五大觀光軸、科技三軸及交通網絡四橫三縱串聯城鄉；尤其孩子是城市的未來,教育是國家的根基，透過「教育+現美景」,讓孩子贏在起跑點,讓家長不再為托育煩惱，能安心工作。照顧長者,65歲免繳健保費。台南捷運藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄,又將如何三線齊備？



