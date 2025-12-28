妃憲政見會交鋒後 凌濤驚人預言：這人民調一定會提高

2026民進黨台南市長提名政見會昨(27日)晚上登場，立委林俊憲、陳亭妃火花四射，林俊憲暗指藍營支持陳亭妃；陳亭妃則指對手陣營疑做假民調。國民黨桃園市議員凌濤認為，未來兩個禮拜，林俊憲的民調一定會提高，而且會跟陳亭妃接近，陳亭妃要小心了。

針對台南市長選情，凌濤今(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，昨天晚上林俊憲跟陳亭妃世紀大對決，其實我們猜對這件事情，就是林俊憲從頭到尾一定會罵陳亭妃，猜對了。然後他說陳亭妃從投到尾都會去拱總統賴清德，可是有一件事情沒有猜出來的是，選情激烈白熱化，陳亭妃在罵林俊憲。

凌濤認為，陳亭妃是領先族群，不能進到林俊憲設定的對罵框架，陳亭妃進來之後，陳亭妃會非常非常弱勢，因為這會讓林俊憲咬妳的支點，可以咬得非常接近，妳一回答就有對打的支點。所以可以想見未來兩個禮拜，林俊憲的民調一定提高，而且會跟陳亭妃接近。

凌濤接著指出，現在賴清德在提名2026，不用贏，接近就好了，比如打個五五波，彰化縣不就是這樣嗎？原本綠委黃秀芳贏成這樣，反而比較少人認識綠委陳素月，可是只要打成好像差距不是太大，賴清德提名他要的，所以陳亭妃要小心了。

至於高雄市長選戰，賴瑞隆稱與對方家長達成共識非霸凌，凌濤認為，賴瑞隆太走心、然後又不懂選舉的樣態。把兒子涉霸凌這件事情又拉出來，而且第一次有出來道歉，第二次證明有這件事情，第三次卻發臉書說沒有這件事情，是在唬爛社會大眾、高雄市民嗎？這個選舉策略跟節奏不是對的，搞不好人家在電話民調前兩天早就忘記這件事情，人家也不會用單一事件來評估他，所以他應該突顯自己好的地方，而不是把壞的地方突顯，從所以他是一個很真實的人。

