妃憲決戰總動員 電話簡訊炸裂

民進黨台南市長初選14日晚間啟動民調，立委林俊憲、陳亭妃動員能量達到沸點。林陣營連日發動「電話海」戰術，撥出逾2萬通催票電話，基層志工打到手痠，陳陣營也發出逾5萬則LINE簡訊催票，雙方支持者自發性轉發的簡訊與圖卡更如雪片般飛來，台南市民形容手機快被「炸裂」、「根本測試手機電池容量」，戰況激烈。

民進黨中央預計今天中午前開封3家民調結果，而賴清德總統預定今日上午10時40分出席位於關廟區的陸軍砲兵訓練指揮部湯山營區落成啟用，林、陳都已安排該行程，屆時有機會與賴同框，地方除了關注賴清德可能極有機會親眼見證鹿死誰手，也熱議賴總統是否趁勢「安撫」落敗的一方。

台南是年底縣市長選舉的「重中之重」，向來被視為民進黨「綠到出汁」的地盤，初選出線幾乎等同取得入主市府的門票，也使黨內初選比大選更像「決戰」。昨晚民調前，各種催票、固票訊息滿天飛，雙方陣營都使出渾身解數。

林俊憲陣營連日已撥打逾2萬通電話地毯式固票。不少基層志工感嘆「打到手痠、講到沙啞」，就為了提醒支持者確保民調電話不漏接。

不少市民反映，連日來手機通訊軟體幾乎被各類「拜託圖示」占據，民眾說光是14日民調當天，就接到雙方支持者轉傳超過40則以上的拉票訊息，部分選民笑稱「根本在測手機電池容量」。

剛在民進黨高雄市長初選民調驚險勝出的立委賴瑞隆，13、14日兩度到台南力挺「好兄弟」林俊憲，林也樂得沾賴喜氣，2人不僅一同車隊掃街、互贈禮物，賴更進駐林的競選總部親自打電話催票，呼籲民眾守在家裡接電話、「唯一支持林俊憲」。

陳亭妃陣營近日轉發的LINE催票訊息也突破5萬則，展現基層扎根之深，被稱「扶龍王」的立委王世堅11、14日二度南下力挺，昨天車隊掃街時吸引不少年輕人停下來揮手喊「王世堅本人比電視上帥」，陳陣營認為王的加持「大大加分」。

王世堅昨盛讚陳亭妃面對大軍壓境、派系圍攻「從從容容問政、游刃有餘服務」，認為陳初選贏面大。外界關注民調出爐牽動黨內整合，陳強調「我對自己非常有信心！」有支持者說，陳的民調一路沒輸過，萬一結果翻盤，「誰吞得下去？」

地方人士分析，雙方陣營的LINE、簡訊大戰與電話轟炸，反映出選情的極度緊繃。在賴清德總統本命區的這場接班大戰，不僅拚人氣，更拚「動員意志」。