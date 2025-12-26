妃憲海放對手！他挖內幕：謝龍介仍大有可為

▲根據《匯流新聞網》最新民調顯示，無論綠營派陳亭妃（中）或林俊憲（右）出線，都狠狠海放藍營的謝龍介（左）。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選白熱化，根據《匯流新聞網》昨（25）日公布的最新民調，結果顯示綠委陳亭妃以57.1％，勝過藍委謝龍介的18.5％；而林俊憲則是51.6％，領先謝龍介28.5％，無論綠營派誰出線，都狠狠海放謝龍介。對此，擁有1.6萬粉絲追蹤的「諸葛村夫聊八卦」粉專提及3年前的一份數據，直言謝龍介在2026仍然大有可為。

諸葛村夫聊八卦指出，2022年黃偉哲跟謝龍介選台南市長的時候，《匯流新聞網》針對兩人的支持度進行民調，當時黃偉哲以55.0%，贏過謝龍介的19.4%，領先幅度達35.6%；但是實際上票開出來，黃偉哲僅以48.8%，小勝謝龍介的43.6%，實際差距僅5%左右。

廣告 廣告

諸葛村夫聊八卦強調，同樣的民調機構拿來做對比才有參考意義，如果以2022年《匯流新聞網》的民調對比今天的民調，陳亭妃跟謝龍介如果明天投票，大概跟2022年的情況差不多；但是如果把陳亭妃換成林俊憲去做比對，那基本上可以很肯定地說，謝龍介已經當選2026台南市長了。

該民調由《匯流新聞網》民調中心執行，時間為本月22、23日晚間6時至9時30分，調查對象為戶籍於台南市內，且年滿20歲的一般民眾， 透過市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查，共完成1074有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

拒絕消費英雄！余家昶妻女發5點聲明：停止合成家屬照片

「願讓兇手孝順嗎」法官問割頸案爸媽！犯罪心理專家：什麼鬼啊

台南市長內參民調太震撼！陳亭妃1理由氣炸開噴 急通報黨中央