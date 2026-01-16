「妃憲」初選差距僅「32通電話」 陳亭妃：團結沒問題

台南市 / 綜合報導

民進黨台南憲妃大戰落幕，即將代表民進黨出戰台南市長的陳亭妃，如何整合綠營成為關鍵，今(16)日一早就傳出，陳亭妃將親自到林俊憲辦公室拜會，結果兩人雙雙否認，表示是誤會一場，但會在黨團大會中碰面，而陳亭妃也表示，在會中兩人有握手致意，更強調台南團結不是問題，不過同樣也是民進黨立委的郭國文則表示，他們需要私下聊聊。

立委(民)陳亭妃：「沒有啊，我沒有說吧。」被問到一臉狐疑，因為一度傳出，陳亭妃16日早上九點，將前往林俊憲國會辦公室當面請益，弭平妃憲之爭。

立委(民)林俊憲VS.記者：「誰要拜會我，(陳亭妃委員)，她要拜會我，(對啊)，她要拜會我，我怎麼不知道。」同樣表情充滿疑惑，但儘管還沒正式約上拜會時間，兩人先在民進黨黨團大會碰上面，不過一前一後抵達會議室，沒在鏡頭前同框，關起門來的互動又是如何？

立委(民)陳亭妃：「有啊握手啊，有啊他(林俊憲)說就加油啊，他說基本上就是大家團結一致啊，台南的團結沒有問題。」

立委(民)郭國文說：「他們兩個需要私下的TALK。」

同黨立委給出建議，畢竟台南初選競爭激烈，陳亭妃以約2.7個百分點，微幅差距勝出，換算成1200份有效電話樣本，大約僅差了「32通電話」支持，陳亭妃想勝選，勢必得團結林俊憲力量，回顧過去，陳亭妃跟藍營對手謝龍介交手5戰5勝，如今將上演第六度對決。

立委(民)陳亭妃VS.國民黨台南市長參選人謝龍介：「他最害怕的一定就是陳亭妃，陳委員你贏了五次，20多年來，台南有更清廉嗎。」

謝龍介隔空嗆聲，陳亭妃信心滿滿，也表示目前已經請黨中央安排，將與主席賴清德碰面，要整合綠營力量2026力守台南。

