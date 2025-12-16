妃打「阿扁牌」 林俊憲靠陳唐山

立委林俊憲（前排右三）16日公布前台南縣長陳唐山呼籲市民「唯一支持林俊憲」的影片。（洪榮志攝）

民進黨台南市長初選民調剩不到一個月，妃憲大戰進入「名人加持」環節。繼立委陳亭妃獲前總統陳水扁專訪力挺後，立委林俊憲16日也公布前台南縣長陳唐山呼籲市民「唯一支持林俊憲」的影片，並期許未來能傳承老縣長的精神。對此，陳亭妃陣營回應，「每一位政治前輩都是我們共同的資產」。

林俊憲指出，他與陳唐山熟識超過30年，政治生涯起步的第一次選舉就受到陳幫忙。陳於民國82年當選台南縣長時，也是第一位民進黨籍的台南首長；陳爭取縣長連任時，更創下65％得票率，這個紀錄後來由前台南市長賴清德於連任時突破。

林俊憲還說，陳唐山在縣長任內成功爭取南科、推動社會福利、拓寬農產輸出入道路，奠定台南發展基礎，至今仍是許多人懷念的老縣長。他規畫台南的社福政策，常受到陳啟發，因為陳曾率全國之先每月發放老人年金，這個政策後來成為國家重要的社福措施。未來若能進入市府，他將推動老人免費接種皮蛇疫苗、孕婦搭計程車30趟補助、學生一周免費喝2次牛奶等福利政策。

陳水扁本月7日播出專訪陳亭妃的內容，除直言陳「有99.9％機率成為台南有史以來第一位女市長」，還說「用輪的、用排的，也應該要輪到、排到（妳）」。當時，林俊憲回應「完全尊重」，並強調陳亭妃與阿扁的關係深厚且特殊。

面對陳唐山公開支持林俊憲，陳亭妃陣營禮貌回敬說，「每一位政治前輩都是我們共同的資產，在最後關鍵的時刻，我們一定要更加努力一步一腳印找回人民的感動，重新找回人民信任的力量，守住2026的台南，才能作為2028賴清德總統連任的最佳底氣」。