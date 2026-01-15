妃殺出重圍、賴如何輔選？他驚：綠版甄嬛傳

▲「妃憲之爭」結果揭曉，由立委陳亭妃取得出戰2026台南市長選舉的門票。（圖／劉祐龍攝影）

[NOWnews今日新聞] 民進黨今（15）日壓軸公布台南市長黨內初選民調結果，歷經激烈角力的「妃憲之爭」正式落幕，由立委陳亭妃在關鍵時刻勝出，取得代表民進黨出戰2026台南市長選舉的門票。她隨即高調喊出：「我要6戰6勝謝龍介！」強勢宣言，劍指台南建城400年來首位女性市長寶座。前立委蔡正元則直言，這場台南初選宛如民進黨版的《甄嬛傳》。

蔡正元昨（14）日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，高雄市長參選人賴瑞隆公開力挺林俊憲，其實早已清楚表態「誰是自己人」，不避諱向外界釋放政治訊號。他進一步分析，台南對總統賴清德而言，具有高度戰略意義，若最終由陳亭妃出線，如何整合輔選、平衡黨內派系，將成為賴清德必須面對的現實難題。

蔡正元也直言，這真的是民進黨版《甄嬛傳》宮廷大戲，黨內權勢角力與站隊意味濃厚。至於立委王世堅南下力挺陳亭妃，蔡則給予正面評價，認為王世堅是「有情有義的漢子」，在關鍵時刻站出來相挺，態度相當鮮明。

同場來賓、前立委郭正亮則從選戰結構分析指出，陳亭妃在地方實力與支持者黏著度上都相當穩固，基礎盤扎實；相較之下，國民黨台南市長參選人謝龍介的發揮空間，甚至比高雄市長參選人柯志恩還要大，他認為，台南的民進黨內部動能，並未如新潮流在部分縣市的派系對抗般激烈，反而讓藍營仍保有操作與突破的空間。

