妃稱可拿眷村票 憲批藍白介選

民進黨立委陳亭妃21日發布台南市長初選第三支形象影片「高鐵／妃常堅持篇」，呈現每天來回奔波台南、台北的真實日常。（鄧博仁攝）

南二都台南市民進黨初選熱戰，台南市參選人陳亭妃以及林俊憲21日都在立法院舉辦記者會；對於藍白合劍指南二都，陳亭妃強調，自己選立委連眷村票都拿得到，她有實戰經驗可以打破黨派籓籬；林俊憲則譴責藍白介入民進黨初選，暗指藍白「一定會想支持比較好打的人選」。

面對2026年地方選舉，國民黨顯示出對於翻轉南二都的重視，更成為國民黨主席選舉的政見焦點，藍綠都有不能輸的壓力；陳亭妃在立法院舉辦第3支市長初選形象影片《高鐵／妃常堅持篇》公布記者會，直言自己從23歲參選市議員邁入政壇至今28年，就是靠人民一票一票支持，靠著服務、堅持走到今天。

針對選戰，陳亭妃也說，綜觀自己歷屆選票，尤其是2024年立委選舉拿到7成選票，當時對手有民眾黨、國民黨候選人，且都被當時的總統候選人帶著跑，而她在眷村都能夠拿到選票，更能證明自己有實戰經驗而非空口說白話，服務永遠可以打破所有的政黨籓籬。

林俊憲則暗指藍白介入民進黨初選非常清楚，一定會去支持「最好打的人選」，這是簡單邏輯，所以藍白支持者一定會挑一個國民黨台南市長參選人謝龍介比較好對付、可打敗的民進黨人選。

林俊憲呼籲，藍白不要介入民進黨的初選，過去在高雄沒有、在嘉義也沒有，就只有在台南藍白是很清楚、很不客氣的直接介入，自己真的從來沒有看過這種狀況，國民黨的地方議員甚至在群眾場合，都公開在台上拿麥克風，呼籲選民在民進黨的初選要支持誰，他對此也提出譴責。