妄想用「蠻力」硬吞台灣！五角大廈示警：中國測試多重劇本

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部發布川普第二任期首份「中國軍力報告」，內容直指中國正穩步提升軍備，並將作戰範圍擴展至遠離本土區域。報告評估，解放軍正持續完善多種以「蠻力」(brute force)強行統一台灣的軍事選項，目標是在2027年具備武力犯台的能力；然而，儘管野心勃勃，北京高層對於解放軍目前是否已具備「成功奪台」的戰備狀態，仍抱持不確定態度。

據《華爾街日報》24日報導，這份長達100頁的年度評估指出，中國在2024年進行了多項軍事演習，旨在測試對台發動兩棲登陸、火力打擊及海上封鎖的「關鍵組成部分」。數據顯示，中國對台灣周邊海空域的侵擾顯著升級，2024年進入台灣防空識別區(ADIZ)的架次高達2771次，較2023年的1703次大幅增加了60%以上。中國軍艦在台灣海峽的活動頻率也同步升高。

廣告 廣告

劍指9艘航艦 海軍規模逼近美軍

報告中一項引人注目的新披露是中國的海軍擴張計畫。五角大廈首度公開確認，中國計畫在2035年之前擁有9艘航空母艦。目前中國海軍剛完成第三艘、也是首艘自主設計配備電磁彈射系統的「福建號」海試。若此計畫實現，中國的航艦艦隊規模將僅次於擁有11艘航艦的美國，成為全球第二大海上強權。

在核武方面，報告估計中國目前擁有超過600枚核彈頭。雖然製造速度較近年略有放緩，但北京仍在其「大規模核擴張」的軌道上，預計到2030年將擁有超過1000枚核彈頭。北京近年來多次拒絕美國提出的軍控談判，堅持美俄應先削減自身核武庫。

川普政府兩手策略 一邊軍售一邊避戰

儘管報告警示中國軍力威脅，川普政府在對中政策上似乎採取了「兩手策略」。美國上週批准了價值110億美元(約新台幣3500億元)的對台軍售案，包括機動飛彈發射車、反戰車飛彈與無人機等不對稱戰力。然而，川普本人近期淡化了北京動武的可能性，並試圖在明年4月的「川習會」前與中國領導人習近平加深關係。報告指出，美國政府將尋求擴大與中國的軍事溝通管道，以表明美方的「和平意圖」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

友台派勝出！阿斯夫拉當選宏都拉斯總統 差距不到1％超驚險

日外務省公開1994年外交文件 揭中國為阻李登輝訪日這樣威脅日本

耶誕老人送禮了！平安夜22:42通過台灣上空

華郵社論挺台！讚111億美元軍售是「正確修正」 點名海馬士是關鍵

