妄想身價億萬當奧運代表！ 雪梨跆拳道教練「眼紅學生家長太成功」犯下滅門血案

澳洲一名負債累累卻沉溺於成功幻想的韓裔跆拳道教練，疑似因為眼紅於一名學生父母成功的事業，將對方一家三口全數殺害。（圖／翻攝ABC NEWS）

2024年2月，澳洲大城雪梨發生一起滅門血案，一名負債累累卻沉溺於成功幻想的韓裔跆拳道教練，疑似因為眼紅於一名學生父母成功的事業，分別在自家跆拳道教室與學生家中，將這名年僅7歲的學生與他的父母全數殺害。這名教練在日前已經對殺害3人認罪，本案預計將於12月16日在新南威爾斯州最高法院宣布最終量刑，檢方則呼籲對他判處終身監禁、不得假釋。

綜合澳洲媒體報導，史蒂芬‧趙（Steven Cho）、妻子趙敏（Min Cho）一家人原本是韓國國籍，在移民澳洲後過著和樂的生活。尤其史蒂芬‧趙移民後逐漸在事業上嶄露頭角，成為當地小有名氣的成功人士，一家人的生活頗為富足。而他們7歲的孩子，則是北帕拉馬塔（North Parramatta）一間名為「獅子跆拳道武術學校」的忠實學生。

廣告 廣告

這家跆拳道教室的經營者，是51歲的韓裔跆拳道教練柳光京（音譯，Kwang Kyung Yoo），他被學生們尊稱為「獅子師傅」。然而，柳光京卻在2024年2月19日晚間，在跆拳道教室為這名7歲學童舉行了黑帶綬帶儀式後約1個小時內，勒死了這名學生與前來接孩子的趙敏，之後又開著趙敏的BMW X5休旅車前往他們位於寶琴山（Baulkham Hills）的住家，用刀殺害了在家中等帶妻兒歸來的史蒂芬‧趙。

在激烈搏鬥中，柳光京自己也被史蒂芬‧趙用刀刺傷，柳在告訴妻子自己受傷的消息後前往醫院，並向醫院宣稱自己在附近一處量販店的停車場遭搶匪襲擊。不過當地警方調閱該處的監視器畫面後沒有發現任何攻擊事件的跡象，遂在第二天前往醫院將柳光京逮捕。

根據當地警方事後調查，柳光京疑似患有「雷普利症候群」（Ripley syndrome），這是一種非正式的心理學診斷說法，是一種以極度追求身分地位、持續說謊並混淆現實與幻想為特徵的人格障礙。

警方指出，調查顯示柳光京積欠跆拳道教室的租金許久，且積欠信用卡債超過3200美元（約新台幣10萬元），顯示其財務狀況十分糟糕。然而，他不僅曾向他人宣稱自己認識澳洲首富吉娜‧萊因哈特（Georgina "Gina" Hope Rinehart），也曾向學生家長出示過豪宅與藍寶堅尼超跑的照片，宣稱是自己所有。此外，他也曾謊稱自己擁有運動科學碩士、博士學位，且曾入選過雪梨奧運跆拳道代表隊，不過事後被澳洲跆拳道協會踢爆大多都是誇大的不實資訊。甚至為了在妻子面前展示優越感，他會假扮成重要人物向自己寄送電郵，有時還以「柳教授」的名號自居。

「這些本質上是一種自大或自以為是的幻想。」法醫精神病學家安德魯‧埃利斯（Andrew Ellis）告訴法庭：「他認為自己比實際更富有、擁有更高的社會地位、在各個領域都取得了更大的成功。」

檢方認為，柳光京在看到史蒂芬‧趙的成功後，萌生了殺害對方一家以奪取其資產的念頭，卻從未制定任何實際的計畫將其實現。

柳光京本人在落網後也在獄中懺悔，「兩個月前我還是個好人，現在卻成了兇手。」他坦承心中充滿羞愧與悲傷，但解釋不出自己為何走上這條不歸路。他的辯護律師理察‧威爾遜（Richard Wilson）則反駁檢方指控「出於嫉妒與仇恨」的動機，承認他「有些許羨慕，但並非因為嫉妒與仇恨成為殺機」。因此他向法院主張應給予其最低假釋期，而非終身監禁。

依新南威爾斯州法律，謀殺成人最高可判終身監禁，兒童則為25年標準假釋期。

本案將於12月16日宣布最終判決。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

沒大陸人背鍋了？台灣人出國素質堪憂 她9天沖繩行看傻：太丟臉了

恐怖老師1／新校惡夢！踢桌痛罵、禁吃午餐 新北國小老師遭控霸凌學生

北一女高三生校內墜樓不治 台北市教育局回應了