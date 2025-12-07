妊娠糖尿病不是胖才會得！醫揭「6大地雷食物」 水果、這1種湯都中招
很多孕婦以為「一人吃兩人補」想吃什麼就吃什麼，但這個觀念可能讓你陷入妊娠糖尿病的風險，甚至影響胎兒發育和自身健康！對此，新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師就來告訴大家6種最容易誘發妊娠糖尿病的食物，幫助準媽媽們建立完整的孕期飲食安全意識！
1、精緻糖類和含糖飲料
精緻糖類造成血糖飆升的關鍵是「快速吸收特性」，不單純是「甜食好吃」。很多孕婦一開始只覺得「懷孕想吃甜的很正常」，但仔細了解會發現，蛋糕、手搖飲、糖果這些高GI食物會讓血糖急速上升，胰島素需求暴增，這種代謝壓力和你偶爾吃一次沒有絕對關係。
2、過量白飯、白麵、白吐司等精緻澱粉
為什麼精緻澱粉對孕婦特別危險？因為快速消化吸收的特性遠比你想像的容易讓血糖失控！張瑜芹觀察到，很多孕婦一開始以為「吃飯總比吃零食健康」，但實際上精緻澱粉有許多隱藏的血糖風險。
3、油炸和高油脂食物
油炸食物對孕期血糖控制的影響完全被低估：炸雞、薯條、鹽酥雞不只熱量爆表，更會影響胰島素敏感性！正常情況下，適量好油脂對胎兒發育有益，但有些孕婦覺得「懷孕嘴饞吃點炸物沒關係」。
4、加工肉品和高鹽食物
很多孕婦以為「肉類補充蛋白質很好」，卻不知道加工肉品可能惡化血糖！加工肉品最危險的情況是「高鹽高脂配高GI主食」，當香腸、火腿、培根配白吐司、白飯一起吃，不僅血糖飆升，還會增加妊娠高血壓風險。
5、水果過量攝取
這是最容易被誤解的孕期飲食陷阱！很多孕婦覺得「水果很健康多吃無妨」，但某些高糖水果大量攝取時，果糖會快速轉化成血糖！特別是懷孕後期胰島素阻抗本來就較高的階段，西瓜、荔枝、龍眼、芒果、葡萄這些水果一次吃太多，就可能讓血糖失控，這種「健康食物陷阱」雖然出發點是好的，但過量就是風險！
6、濃湯和高澱粉湯品
這是最容易被忽略的隱藏糖分來源！很多孕婦喝濃湯覺得「喝湯很營養又清淡」，但玉米濃湯、南瓜濃湯、味噌湯加料、羹湯類這些用太白粉、玉米粉勾芡的湯品，澱粉含量驚人！一碗玉米濃湯的糖分可能等於半碗白飯，加上液體形式吸收更快，血糖上升速度更驚人，這種「看不見的澱粉」往往是妊娠糖尿病篩檢沒過的隱藏原因。
張瑜芹強調，每個孕婦的體質都是獨特的，對血糖的耐受度本來就有很大的個體差異。飲食控制的目標不是要讓妳餓肚子，而是要讓妳和寶寶都健康、平安和營養充足！
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
·懷孕便秘怎麼辦？營養師大推「4大潤腸食物」拉超順 不見得是青菜吃太少
·這位媽媽生完孩子三年後仍有大肚子，人們一直認為她又懷孕了，她肚子無法恢復竟是因為這常見症狀
