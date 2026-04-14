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妊娠紋、搔癢、色素沉澱全都來！ 醫提3點溫柔呵護，孕期不煎熬
【緯來新聞網】懷孕是女人生命中一段既神奇又辛苦的過程，這段時間，身體為了迎接新生命，內分泌、免疫系統和新陳代謝都經歷了前所未有的轉變，這些變化是為了保護寶寶，但是媽媽的皮膚此時也會出現轉變，皮膚科醫師沈孟暵醫師 指出，超過90％的孕婦都有顯著的皮膚變化，其中，肌膚搔癢、色素沈澱、妊娠紋是許多人的困擾，大部分皮膚變化是正常的，若出現膿皰與發燒、伴隨身體不適，應立刻就醫，為什麼在孕期中肌膚會變得不一樣，透過這篇文章告訴妳，並且提供最溫柔、安全的呵護建議。
（圖／醫健新聞提供）
導致肌膚出現變化的2大主因
1、荷爾蒙的變化：懷孕期間，雌激素、黃體素、人類絨毛膜性腺激素以及黑色素細胞刺激素的分泌量均呈現爆炸性的上升，這些激素不僅調節生殖系統，更直接作用於皮膚，引發一系列的皮膚反應 。
● 雌激素： 雌激素在懷孕時期的濃度可達非懷孕時期的數十倍，對皮膚的影響是多方面的，首先，雌激素是一種強效的血管活性物質，它能促進血管內皮生長因子的表現，導致真皮層微血管的增生、擴張及充血，這會讓妳的皮膚看起來透亮紅潤，但也可能讓妳出現蜘蛛痣、手掌發紅或牙齦出血，它也會讓水分留在體內，導致水腫，特別是在懷孕後期的下肢部位。
● 黃體素： 負責安胎，但也有可能讓油脂分泌變旺盛，讓媽媽們覺得粉刺與痘痘變嚴重，黃體素的血管舒張作用同時也會降低血管壁的張力，加上懷孕時血液的容量增加，使得靜脈回流受阻，進而誘發下肢靜脈曲張及痔瘡的生成 。
● 黑色素刺激素： 沈孟暵指出，懷孕時，腦下垂體分泌的黑色素刺激素顯著上升，雌激素與黃體素又能增強黑色素細胞對黑色素刺激素的敏感度，導致黑色素合成增加，這解釋了為何超過90％的孕婦會在乳暈、外陰部、腹中線、腋下、大腿內側等原本色素細胞密度較高的區域產生色素沉澱。
2、免疫系統的轉變：為了不讓身體排斥寶寶，媽咪的免疫系統會自動調整。這也解釋了為什麼有些人在孕期原本的過敏會惡化，或是皮膚變得特別容易乾燥、敏感，對原本慣用的保養品產生不適感。
沈孟暵提到，為了避免母親的免疫系統排斥帶有父親抗原的胎兒，孕婦的免疫系統會從細胞免疫（Th1）轉向體液免疫（Th2），這種免疫耐受機制雖然保護了胎兒，卻對母體的皮膚免疫環境產生了以下影響。
● Th2優勢的後果：Th2細胞的優勢狀態使得由Th2主導的皮膚疾病容易在懷孕時期惡化或首次發作，最典型的例子是妊娠異位性皮疹（Atopic eruption of pregnancy），這是由於Th2免疫反應增強導致皮膚屏障功能下降以及發炎反應加劇。
● Th1疾病的緩解： 相對地，由Th1主導的疾病，如乾癬，在懷孕時期往往會因為Th1反應被抑制而出現改善。
屏障功能減弱：整體免疫狀態的改變，加上新陳代謝率的提升，導致皮膚屏障功能暫時減弱，使皮膚對外界物理及化學刺激（如清潔劑、氣候變化、過敏原）更為敏感，這也是孕期皮膚容易乾燥、脫皮或出現接觸性皮膚炎的重要因素。
（圖／醫健新聞提供）
孕期常見的3大肌膚困擾
沈孟暵表示，超過九成的媽咪都會遇到色素沈澱的問題。雖然這多半在產後會慢慢淡化，但看著鏡子裡的斑點，心裡難免會有失落感，常見的3大肌膚困擾如下：
1、孕斑： 像蝴蝶一樣對稱出現在顴骨、前額。
2、腹部黑線 (Linea Nigra)： 貫穿肚臍的那條深色線，是孕期最獨特的標記。
3、妊娠紋：沈孟暵指出，這一直是許多媽咪最大的壓力來源，它形成的原因是皮膚跟不上肚皮隆起的速度，導致真皮層纖維「斷裂」而形成的印記。
導致妊娠紋3大因素與演變
沈孟暵強調，妊娠紋的形成並非單一因素，而是拉扯與皮膚質地改變交互作用的結果。
1、拉扯：隨著胎兒生長、羊水增加，腹部皮膚在短時間內快速擴大，當拉扯速度超過真皮層膠原蛋白與彈力蛋白纖維的延展極限時，就像彈簧被拉壞掉一樣發生斷裂，形成初期的裂痕。
2、荷爾蒙影響：懷孕時期糖皮質素分泌增加，這種分解代謝激素會抑制真皮層纖維母細胞的活性，減少膠原蛋白與彈力蛋白的合成，並將現有的彈力纖維分解，使得皮膚結構變得脆弱、變薄，更容易在拉扯下斷裂。
3、遺傳：若母親或姊妹有妊娠紋，孕婦發生的風險顯著較高。
妊娠紋的演變
1、紅紋期：這是妊娠紋的急性期，外觀呈現紅色、粉紅色或紫紅色，觸感微凸，此時真皮層剛發生斷裂，伴隨局部微血管增生、擴張以及輕微的發炎水腫，此時的組織尚處於活躍階段，因此是治療與介入的黃金時期。
2、白紋期：隨著時間推移（通常在產後數月至數年），血管退化，發炎反應消退，疤痕組織成熟並且纖維化，此時的妊娠紋轉變為銀白色、萎縮凹陷的紋路，此階段皮膚質地變差，對治療的反應顯著降低。
（圖／醫健新聞提供）
3大溫柔呵護
沈孟暵提到，很常在診間被問到，妊娠紋、孕斑、搔癢能夠預防跟避免嗎？以及妊娠紋的治療在產後什麼時候可以開始進行，以下幫大家整理做懶人包整理
1、防曬很重要： 紫外線會讓斑點更深，建議懷孕時選擇「純物理性」防曬（成分含氧化鋅或二氧化鈦），對寶寶最安全。
2、選擇安全的美白成分：如果懷孕時想要擦美白產品，切記要選擇安全的成分， 可以用 維生素 C、熊果素、杜鵑花酸等來保持肌膚白皙，絕對要避開的A酸 與 對苯二酚，這兩個對寶寶有潛在風險的成分。
3、溫柔按摩：從懷孕三個月開始每天早晚使用含積雪草、乳木果油或維生素E的妊娠油或霜進行溫柔按摩，能增加皮膚表層水分、改善情緒與生活品質，按摩改善情緒與生活品質，然而，對於妊娠紋的預防與減少纖維斷裂的效果有限，目前並沒有有效增加皮膚韌性或顯著降低妊娠紋發生率的外用產品。
妊娠紋的2大治療方式
1、外用藥物：產後可以用外用藥物像是外用Ａ酸，可改慢慢地改善妊娠紋的外觀，但是懷孕時期切記禁用。
2、雷射治療：微針電波、皮秒雷射等方式，不僅可促進膠原蛋白與彈性纖維再生，改善妊娠紋外觀，同時也可以解決色素沉澱、細紋的問題，同時搭配外用保養品讓效果更加快速明顯。
沈孟暵醫師也提醒，無論是要進行非侵入、侵入的治療，會建議在產後3個月開始進行，並且要由醫師進行專業的評估，其次，在使用任何保養品需看清楚產品的內容物是否適用於孕期、哺乳期，切勿使用來不不明的產品。
本文由「醫健新聞」整理授權轉載。
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