"妍霏"脫口秀挨轟歧視抹黑! 模仿李多慧酸:有人類這樣講話?

生活中心/綜合報導

啦啦隊女神李多慧，來台後話題不斷，不過，最近一名脫口秀演員林妍霏，以韓籍啦啦隊員當段子，模仿李多慧的口音，嘲諷說有人類這樣講話的嗎？還猜測李多慧私下的一面，種種發言讓網友看不下去，痛批她是歧視與抹黑，對此球團強調，幽默不該建立在貶低他人之上。

脫口秀演員林妍霏：「那個影片是這樣的，李多慧就這樣，什麼真的嗎真的嗎，晚安晚安晚安，回家回家快回家，啊有人類這樣講話的嗎。」

舞台上，脫口秀演員林妍霏，模仿韓籍啦啦隊員李多慧的口音、還有說話方式，嘲諷說有人這樣講話嗎，接著還猜測李多慧私下的另一面。

脫口秀演員林妍霏：「我跟你講那個影片，一看我就知道，門關起來李多慧是什麼樣子，對不對，晚安回家回家，回家快回家，啊煩死了真的。」

現場聽眾哄堂大笑，但片段被PO上網，引起兩極討論，有人說這是節目效果，但也有人不滿，認為是充滿惡意的歧視。





民眾說：「可能有一點過分，適可而止剛剛好就好。」

民眾說：「還好不會，站在粉絲立場，他當然是覺得不可以，那如果站在（林妍霏）的立場，她當然是覺得說，我就是為了要衝高我的流量。」

民眾說：「我也覺得不太好，因為這個有點抹黑啦，她蠻努力融入台灣這個生活，包括她去花蓮救災啊，其實我覺得蠻佩服她的。」





李多慧來台後苦練中文，許多場合都不用翻譯就能應對，即使不是粉絲，也覺得佩服。對此，味全龍球團發聲明回應，幽默不該建立在貶低他人之上，會支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異，都不該成為被嘲笑的理由。

韓籍啦啦隊員李多慧（2024）：「大家好我是李多慧。」

韓籍啦啦隊員在台灣掀起話題，也成為脫口秀題材，但尺度沒拿捏好，引發爭議。





