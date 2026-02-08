妓女淚求「帶我走」！張伯駒賭命救潘素，20年後她成畫壇傳奇

國際中心／唐家興報導

1935年的上海灘，一名妓女懇求張伯駒：「帶我走吧！我還是清白之身！」一場驚動黑白兩道的「贖人」行動，在金錢與軍權的碰撞中，悄然拉開了這段跨越世紀的驚人因緣。當時，名列民國四公子的張伯駒，正試圖從青樓救出年僅19歲的潘素，卻意外捲入軍方權力的漩渦；這場連銀元都失效的死局，最終不得不驚動青幫大亨杜月笙親自出面調停，也從此改寫了中國近代文化史的命運。

【銀元失效的那一刻 上海灘的殘酷真相】

那一年，37歲的張伯駒走進煙花之地，想給潘素一個自由。然而，當沉甸甸的銀元落在桌上，老鴇卻冷冷吐出：「沒門。」這不僅僅是錢的問題，更是背後權力結構的硬碰硬。

廣告 廣告

原來，當時覬覦潘素的是國民黨中將臧卓。在那個槍桿子出政權的年代，銀元再多也敵不過軍隊與特權。老鴇心知肚明，若敢放人，後果便是滅頂之災，這便是舊時代最殘酷的生存現實。

【看清死局 張伯駒選擇另一條路】

身為儒雅文人，張伯駒深知硬碰硬只會玉石俱焚。離開弄堂後，他沒有意氣用事，而是轉身敲開了法租界一扇神祕的大門：那是杜公館。

這是民國社會最現實的潛規則：當「金錢」與「軍權」正面衝撞，唯一的生路，便是尋找一位能讓黑白兩道都低頭的中間人。張伯駒這一步，走得極其險峻，卻也換來了潘素一生的自由。

潘素走出了深不見底的青樓，邁向不可思議的畫壇巔峰。（圖／翻攝自百度百科）

【一場飯局 化解一場血光之災】

在杜公館當晚的飯局中，杜月笙僅憑一句：「張先生贖人，只為教她讀書作畫。」就給足了軍方台階。在杯觥交錯間，一場可能演變成血光之災的風暴煙消雲散。

潘素，這才真正走出了深不見底的青樓，邁向不可思議的畫壇巔峰。

【不是金絲雀 而是學生】

脫離風月場的潘素，並沒有成為被圈養的金絲雀。張伯駒看中的，是她蘇州望族出身的靈氣與傲骨。他不吝資源，請來張大千、黃君璧等宗師級名家親自指導。

那雙曾經險些沉淪的手，從此握筆磨墨。最終，潘素以「金碧青綠山水」震動畫壇，連徐悲鴻都對她讚賞不已，完成了從青樓女子到一代大師的華麗轉身。

【綁架風暴 婚姻最殘酷的考驗】

1941年，這段因緣面臨試煉。張伯駒在上海遭綁架，匪徒索要天價贖金。此時的潘素，已不再是當年求救的少女，她變賣首飾、散盡家財，在動盪時局中奔走周旋，硬是從鬼門關前將丈夫救回。那句「我只認你一個」，她用全部的身家兌現了誓言。

【為國寶傾家蕩產 她始終無怨】

戰後，這對夫妻為了不讓《遊春圖》、《張好好詩》等國寶流落海外，毅然變賣15畝豪華府邸。潘素非但沒有怨言，更親自裝裱、歸檔，在最貧瘠的歲月裡，守護著丈夫眼中的「中華文脈」。

晚年張伯駒與夫人潘素創作書畫。（圖／翻攝自百度百科）

【1956年 他們把一切交給國家】

1956年，兩人做出了震撼文化界的決定：將所有傾盡家產守護的國寶，全數無償捐贈給國家。從1935年的贖人銀元，到1956年的捐贈清單，21年的光陰，這段關係完成了最終的靈魂昇華。

晚年的潘素在病榻前翻著舊詩，那句「金石文章非我有，丹青獨憶共相隨」，成了兩人一生的註腳。回望歷史才會發現，張伯駒當年買下的不是美色，而是一塊被時代掩埋的璞玉。

更多三立新聞網報導

2026馬年除夕沒有「年三十」？專家曝原因：這4生肖除夕穿紅保平安

春聯什麼時候才能撕？專家曝「這3時間點」最招財：撕錯恐擋運勢

被騙了千年！這「四個名字」家喻戶曉，歷史上卻根本不存在

睡了女婿的妃子！劉邦「意外寵幸」留龍種，結果生下一子堪稱奇葩

